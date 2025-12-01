Từ giọt nước mắt nơi giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổi

Từ giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổi (Video: Hương Hồng).

Ngày 30/11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 355.031.089 đồng đến gia đình em Hà Thị Phương Thảo (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ Phương Thảo qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của Thảo trước đó để phục vụ điều trị.

Ngoài ra, Thảo còn được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, các nhà hảo tâm và bà con lối xóm giúp đỡ hơn 46 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Thảo được hỗ trợ tính đến hiện tại là hơn 420 triệu đồng.

Thảo đáp ứng thuốc tốt, vết loét ở ổ bụng đã liền dần lại, sức khỏe cải thiện. Em tăng 4kg, đã có thể đi lại và tự phục vụ bản thân, làm các việc nhẹ nhàng (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, Phương Thảo nghẹn ngào gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn yêu thương, giúp đỡ em.

Phương Thảo là hoàn cảnh trong bài viết “Kiệt quệ sau 7 năm mang bệnh hiểm, cô gái 23 tuổi khẩn cầu sự giúp đỡ”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Cách đây 7 năm, khi vừa tròn 16 tuổi, Thảo phát hiện mắc căn bệnh hiếm gặp (bệnh Crohn) khiến cơ thể suy kiệt dần. Căn bệnh quái ác khiến cô gái trẻ phải gắn liền cuộc sống với giường bệnh. Trong những ngày dài Thảo điều trị bệnh, bà Lê Thị Hồng (mẹ ruột Thảo) luôn túc trực bên con gái.

Cách đây 7 năm, khi vừa tròn 16 tuổi, Thảo phát hiện mắc căn bệnh hiếm gặp, cơ thể suy kiệt dần. Căn bệnh quái ác đã lấy đi tuổi thanh xuân, khiến cuộc sống của cô gái trẻ gắn liền với giường bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

“Có những lúc tưởng như con không thể qua khỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý mất con. Nhưng rồi kỳ diệu thay, con bé vẫn kiên cường sống, và được những tấm lòng nhân ái dang tay cứu giúp…”, bà Hồng nghẹn ngào nói.

Từ khắp mọi miền, những dòng tin nhắn, cuộc gọi, những khoản ủng hộ chan chứa tình yêu thương lần lượt gửi về. Từng đồng tiền gom góp của bạn đọc đã tiếp niềm tin để Thảo vượt qua dông bão.

Phía sau nụ cười của Thảo là cả một hành trình của niềm tin và lòng biết ơn. Từ những giọt nước mắt tuyệt vọng trong phòng bệnh, giờ đây là tiếng cười, ánh sáng, hy vọng mới mở ra cho cô gái trẻ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, xúc động chia sẻ:

“Trường hợp của Phương Thảo thực sự khiến chúng tôi xúc động. Em đã có một nghị lực sống đáng khâm phục, và thành công hôm nay là nhờ sự nỗ lực của y, bác sĩ cùng hàng nghìn tấm lòng nhân ái đồng hành qua báo Dân trí.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới báo Dân trí và các bạn đọc, nhà hảo tâm. Mong rằng thời gian tới, sẽ có nhiều bệnh nhân nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý báo và bạn đọc”.

Sau quá trình điều trị tích cực tại Việt Đức, Thảo đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để sử dụng thuốc sinh học. Em đáp ứng thuốc tốt, vết loét ở ổ bụng đã dần liền lại, sức khỏe cải thiện. Thảo tăng 4kg, đã có thể đi lại, tự phục vụ bản thân và làm những việc nhẹ nhàng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 355.031.089 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến Hà Thị Phương Thảo (Ảnh: CTV).

“Em mong mình sẽ sớm khỏe hẳn để đi làm, phụ mẹ và nếu có thể sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống em”, Thảo chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Phía sau nụ cười của Thảo là cả một hành trình của niềm tin và lòng biết ơn. Từ những giọt nước mắt tuyệt vọng trong phòng bệnh, giờ đây là tiếng cười, ánh sáng, hy vọng mới mở ra cho cô gái trẻ.

“Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Chính các anh chị đã mang lại cho con tôi cơ hội được sống, được đi tiếp quãng đường đời còn lại”, bà Hồng xúc động nói.