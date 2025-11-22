Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảng (Video: Hương Hồng).

Phép màu từ những tấm lòng nhân ái

Một buổi sáng đầu đông trời nắng nhẹ, tại Phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cô giáo Lường Thị Dỉu (SN 1990, giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) nở nụ cười rạng rỡ.

Sau hành trình chiến đấu bền bỉ, chị Dỉu đã được ghép tủy thành công. Sức khỏe chị dần ổn định và đang từng ngày lấy lại thể lực để trở về nhà, nơi 2 đứa con thơ đang ngóng mẹ.

Sau ca ghép tủy thành công, cô giáo vùng cao Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục rất tốt (Ảnh: Hương Hồng).

“Hiện, em vẫn ở trọ gần viện để tiện tái khám, nhưng sức khỏe đã khá hơn rất nhiều. Các bác sĩ nói mọi chỉ số đều tốt. Em mừng lắm, chỉ mong sớm được về nhà gặp các con và tiếp tục công việc dạy học”, chị Dỉu nở nụ cười hạnh phúc chia sẻ.

Tại phòng Công tác xã hội, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 254.153.855 đồng do bạn đọc ủng hộ chị Dỉu qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Dỉu trước đó để phục vụ việc chữa bệnh.

Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm đã đến bệnh viện ủng hộ trực tiếp cho chị hơn 30 triệu đồng. Như vậy, đến nay, chị Dỉu đã nhận được hơn 280 triệu đồng từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.

Chị Lường Thị Dỉu cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 254.153.855 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Khoảnh khắc đón nhận tấm biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ, cô giáo vùng cao nghẹn ngào bật khóc. Chị nâng niu tấm biển như ôm trọn ân tình ấm áp của những người xa lạ đã đồng hành, tiếp thêm niềm tin và nghị lực, giúp chị vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

“Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã luôn đồng hành, phối hợp cùng phòng Công tác xã hội hỗ trợ bệnh nhân Lường Thị Dỉu. Mong rằng, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý bạn đọc”, chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ.

Từ ranh giới sinh tử, cô giáo nghèo trở lại gieo chữ trên non cao

Trước khi phát hiện mắc bệnh, chị Lường Thị Dỉu là giáo viên mầm non ở xã vùng cao, nơi con đường đến lớp quanh co men theo núi rừng. Với chị, được đứng trên bục giảng bên học trò là niềm vui giản dị, là "một phần máu thịt" trong cuộc đời.

Nhưng tháng 11/2024, trong lúc đang dạy học, cô giáo Dỉu bất ngờ ngất xỉu. Kết quả xét nghiệm khiến gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh bàng hoàng, cô giáo Dỉu mắc ung thư máu, chỉ còn 1 con đường sống là ghép tủy với chi phí lên tới hàng tỷ đồng.

Cô giáo Lường Thị Dỉu mắc ung thư máu, cơ hội để cô Dỉu được tiếp tục sống, được trở về với bục giảng là ghép tuỷ (Ảnh: Hương Hồng).

Bài viết “Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục lên non gieo chữ” được báo Dân trí đăng tải đã lay động trái tim hàng ngàn bạn đọc. Nhiều tin nhắn, cuộc gọi và những khoản quyên góp từ khắp mọi miền đất nước đã gửi về, giúp cô giáo trẻ có thêm hy vọng.

Những tháng ngày nằm trong phòng cách ly đặc biệt là chuỗi thử thách đầy nước mắt, nhưng cô giáo vùng cao chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Nhờ tinh thần lạc quan, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, sức khỏe của chị Dỉu từng bước ổn định.

Giờ đây, cô giáo Dỉu đã bước qua cánh cửa sinh tử, trở lại với cuộc sống bằng đôi chân vững vàng và trái tim đầy biết ơn.

Sau khi ghép tủy thành công, chị Dỉu được tạm xuất viện, thuê trọ gần Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tiện theo dõi. Chị đã có thể làm các công việc nhẹ nhàng tự phục vụ bản thân (Ảnh: Hương Hồng).

“Em đã có thể đi chợ, tự nấu ăn và sắp tới sẽ được về quê. Em nhớ nhà, nhớ các con và nhớ học trò lắm! Em chỉ mong sớm được mặc lại chiếc áo dài, được nghe tiếng trẻ ê a học bài giữa núi rừng quê mình.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã cứu giúp! Em xin cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đã tận tâm, tận lực giành lại sự sống cho em. Nhờ mọi người, em được sống để tiếp tục gieo chữ, để nuôi dưỡng những ước mơ của học trò nơi non cao”, chị Dỉu mỉm cười chia sẻ.

Phía sau nụ cười ấy là hành trình của niềm tin, của tình thương và của hàng nghìn bàn tay dang rộng nâng đỡ; hành trình của một cô giáo vùng cao đã “vượt lên số phận” để gieo lại hy vọng cho đời.