Được bạn đọc giúp đỡ, người bố mù để dành tiền tiết kiệm cho các con

Ngày 12/12, thay mặt bạn đọc, phóng viên báo Dân trí đã tới thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 114.826.421 đồng tới gia đình anh Nguyễn Quốc Long (SN 1985, trú tại thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội). Số tiền này sẽ giúp vợ chồng anh Long vơi bớt phần nào những khó khăn về kinh tế, giúp các con anh có điều kiện học tập tốt hơn.

Anh Nguyễn Quốc Long là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết “Khốn cảnh bố liệt, mẹ tâm thần, người đàn ông mù lo lắng 3 con thơ dại”, được báo Dân trí đăng tải ngày 18/11.

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nguyễn Quốc Long (Ảnh: Tuấn Đạt).

Anh Long bị mù cả hai mắt do căn bệnh thiên đầu thống (Glôcôm), cách đây 6 năm. 1 năm sau ngày anh mất hoàn toàn ánh sáng, bố anh gặp tai nạn chấn thương sọ não dẫn tới liệt tứ chi. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông cụ, từ ăn uống đến vệ sinh đều do vợ chồng anh Long cáng đáng.

Mẹ anh Long thì mắc bệnh tâm thần phân liệt và hội chứng Parkinson thứ phát 30 năm nay, khiến cuộc sống gia đình vô cùng khốn khó.

Trong khi đó, vợ chồng anh phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Thật may mắn cả 3 cháu đều chăm ngoan, học giỏi và rất hiếu thảo. Tuy nhiên, chi phí để chăm sóc cha mẹ già và cho con ăn học là điều vợ chồng anh Long luôn đau đáu mỗi ngày.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Long và vợ là chị Đỗ Thị Tình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Anh Long chia sẻ, anh sẽ đem toàn bộ số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình mình, gửi tiết kiệm để lo cho các con học hành sau này.

Chị Đỗ Thị Tình cho biết, chị sẽ cố gắng lo lắng chu toàn cho bố mẹ chồng, chồng và các con để không phụ tấm lòng bạn đọc.