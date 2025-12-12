Trao nóng 200 triệu đồng giúp bé 3 tháng tuổi thêm cơ hội sống (Video: Hương Hồng).

Sáng ngày 12/12, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, phóng viên báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao nóng 200 triệu đồng hỗ trợ bé Dương Chí Bình (3 tháng tuổi, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội), sớm có tiền điều trị.

Số tiền trên được nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, quyết định trích từ nguồn Chương trình Nhân ái do bạn đọc Dân trí ủng hộ, để khẩn cấp trao tới gia đình bé Chí Bình trong thời điểm bé đang phải giành giật sự sống từng giờ.

Bé Chí Bình là hoàn cảnh trong bài viết "Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu", đã được báo Dân trí đăng tải ngày 10/12.

Tại phòng bệnh, nơi tiếng máy thở vang đều từng nhịp, trong vòng tay run rẩy của mẹ, Chí Bình nhỏ bé, gầy gò với những dây dẫn chằng chịt trên cơ thể, vẫn đang chống chọi với sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Nhà báo Hương Hồng (thứ 2 từ phải qua trái), thay mặt bạn đọc cùng các y, bác sĩ trao bảng biểu trưng số tiền 200 triệu đồng kịp thời giúp đỡ gia đình bé Chí Bình (Ảnh: CTV).

Đón nhận số tiền hỗ trợ kịp thời, chị Bùi Thị Hậu (mẹ của bé Bình), nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, từng lời nói vỡ ra không thành tiếng nghẹn ngào:

“Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ, gia đình em không biết bấu víu vào đâu. Tiền sữa bỉm, thuốc, viện phí… tất cả như đè nghẹt gia đình. Em xin cúi đầu cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã cứu con em trong lúc cấp bách nhất”.

Chị Hậu cho biết, từ khi nhập viện, gia đình chỉ tạm ứng được 1 triệu đồng. Mọi khoản viện phí, thuốc men đều nằm ngoài khả năng của hai vợ chồng trẻ. Tay chị run run đón nhận số tiền 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị bật khóc vì con mình đã có thêm cơ hội sống.

Bác sĩ Phạm Lê Lợi, Phó phụ trách khoa Cấp cứu, xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và các bạn đọc:

“Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của báo Dân trí và các bạn đọc. Bé Chí Bình đang phải sử dụng nhiều kỹ thuật hồi sức bậc cao và thuốc đặc trị rất tốn kém. Khoản hỗ trợ này giúp bệnh viện có điều kiện tiếp tục triển khai phác đồ điều trị tích cực, tăng thêm hy vọng cho bệnh nhi”.

Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nỗ lực từng giây, từng phút giành giật sự sống cho bệnh nhi (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Lợi cho biết thêm, tình trạng của bé Bình vẫn còn rất nặng, nguy cơ biến chứng luôn rình rập, nhưng sự giúp đỡ kịp thời sẽ tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ duy trì phương án điều trị tối ưu nhất.

Với số tiền 200 triệu đồng này, bệnh viện sẽ lập tức sử dụng để thanh toán viện phí, mua thuốc đặc trị và duy trì kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cho bé Bình. Gia đình cũng được tháo gỡ phần nào gánh nặng chi phí, để có thêm sức mạnh đồng hành cùng con trong chặng đường điều trị rất dài phía trước.

Chị Hậu xúc động nói trong dòng nước mắt: “Em không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn. Các y, bác sĩ, bạn đọc Dân trí đã cho con em cơ hội sống. Em tin, với tình yêu thương này Chí Bình sẽ mau chóng khoẻ lại”.