Gần 350 triệu đồng đến với cậu bé 8 tuổi sống thoi thóp sau tai nạn

Chiều 9/12, phóng viên Dân trí đã trao bảng biểu trưng số tiền 202.275.763 đồng bạn đọc hỗ trợ tới gia đình cháu Minh Khang (8 tuổi, xóm 8 Nghi Phú, phường Vinh Phú, Nghệ An). Bé Minh Khang là nhân vật trong bài viết: “Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sống”.

Bé Minh Khang gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi được bố chở đi học. Vụ tai nạn khiến bé chấn thương sọ não, vỡ lá lách, đứt động mạch chủ bụng, gãy tay và mất máu nặng, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc suốt hơn 1 năm qua.

Đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc tới gia đình bé Minh Khang (Video: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Ngọc An và chị Nguyễn Thị Thanh Tâm đã kiệt quệ cả sức lực lẫn kinh tế, nhưng vẫn không ngừng hy vọng con trai sẽ có ngày cử động hay mở mắt trở lại.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Phóng viên Dân trí và ông Nguyễn Thế Thân (bìa phải), Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, chứng kiến buổi trao bảng biểu trưng của bạn đọc tới gia đình bé Minh Khang (Ảnh: Ha Na).

Ông Thân chia sẻ: “Tôi được biết báo Dân trí từ lâu, đặc biệt là Chương trình Nhân ái đã kết nối được rất nhiều tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh éo le ở Nghệ An.

Địa phương chúng tôi còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của bạn đọc thông qua Dân trí nhiều năm qua đã để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng người dân. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi chân thành cảm ơn và mong chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa”.

Chị Nguyễn Thị Tâm cho biết, toàn bộ số tiền hơn 202 triệu đồng bạn đọc gửi qua Chương trình Nhân ái đã được chuyển về tài khoản gia đình. Ngoài ra, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân ủng hộ trực tiếp hơn 145 triệu đồng.

Do Minh Khang nằm một chỗ, chị Tâm luôn túc trực ở nhà để chăm sóc con (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Nhiều lúc gia đình tôi tưởng như không còn trụ vững. Nhưng nhờ báo Dân trí đưa tin, nhờ những tấm lòng của bạn đọc ở khắp mọi nơi mà con tôi có thêm cơ hội chữa trị.

Tôi xin cảm ơn quý bạn đọc đã chia sẻ, ủng hộ; cảm ơn báo Dân trí đã kết nối yêu thương để hoàn cảnh của con tôi được biết đến. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đoàn thể, thầy cô giáo và học sinh nhiều trường học đã vận động quyên góp, động viên tinh thần gia đình chúng tôi", chị Tâm cảm kích nói.