Hé lộ nội dung chính của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman, Hà Nội, quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Đăng ký tham dự Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12 tại đây.

Tại diễn đàn, trong phần hội thảo, các diễn giả sẽ tập trung phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong triển khai ESG, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng làm rõ thực trạng áp dụng ESG hiện nay, những thuận lợi, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi. Các diễn giả đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ vào quá trình thực thi ESG, đặc biệt với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài phần tham luận, phần thảo luận mở cũng là điểm nhấn của diễn đàn. Tại đây, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi về giải pháp cụ thể giúp biến việc áp dụng công nghệ vào thực thi ESG, làm sao để biến khoa học công nghệ từ “tốn tiền” thành “hái tiền” .

Các diễn giả cũng sẽ làm rõ câu trả lời cho những câu hỏi thiết thực như doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu và đâu là lộ trình phù hợp cho từng nhóm ngành khi ứng dụng công nghệ vào thực thi ESG.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman, Hà Nội (Ảnh: Dân trí).

Ngoài ra, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng của diễn đàn, nơi vinh danh các doanh nghiệp tiên phong với những thực hành ESG nổi bật và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Năm ngoái, trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đơn vị được vinh danh danh vị ESG Toàn diện tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

Dự kiến ngày 15/12, Hội đồng Thẩm định sẽ họp phiên cuối để chốt kết quả thẩm định vòng 1, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và thống nhất danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện bước vào giai đoạn đánh giá chuyên sâu.

Đây là mốc quan trọng trước khi Vietnam ESG Awards 2025 chính thức công bố các đơn vị nổi bật, đảm bảo quy trình lựa chọn minh bạch, nhất quán và phản ánh đúng tinh thần của bộ tiêu chí đã được hoàn thiện trong mùa giải năm nay.