Bé 3 tháng tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Bé trai 3 tháng tuổi mong manh nhịp thở và cuộc chạy đua với tử thần của các y, bác sĩ

14h, hành lang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, không khí đặc quánh bởi sự căng thẳng. Những bước chân vội vã của y, bác sĩ, tiếng máy monitor, máy thở... vang đều đều sau cánh cửa buồng bệnh, tạo cảm giác thời gian trôi nhanh, gấp gáp hơn trước những ca bệnh nguy kịch.

Giữa hành lang ấy, người cha nghèo Dương Thanh Nam (SN 1996, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) đứng lặng. Hai bàn tay anh áp chặt lên lớp cửa kính mờ, như muốn rút ngắn khoảng cách với con trai đang giành giật sự sống bên trong.

Đôi mắt đỏ hoe của người cha ngóng mãi vào chiếc giường nơi bé Dương Chí Bình (3 tháng tuổi) đang thở máy. Thân hình bé nhỏ của con gần như chìm khuất giữa những ống dây, máy móc và thiết bị y tế, khiến trái tim anh Nam thắt lại từng nhịp.

Bé Dương Chí Bình (3 tháng tuổi, nặng 2,5kg), nằm lọt thỏm giữa những dây dẫn và máy móc hỗ trợ, thân hình con bé xíu vật lộn từng hơi thở cho sự sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh, bé Bình nhỏ xíu (nặng 2,5kg) như một chú chim non kiệt sức. Chiếc chăn mỏng phủ ngang ngực, gương mặt con tái xanh, đôi môi nhợt nhạt.

Máy thở làm công việc thay phổi, monitor hiển thị nhịp tim bất ổn, còn các bơm tiêm điện chạy đều đặn, đưa vào cơ thể nhỏ nhoi ấy thuốc vận mạch, kháng sinh và những liều thuốc hỗ trợ chức năng sống.

Bé Bình nhập viện ngày 19/11 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tăng áp động mạch phổi nặng, viêm phổi nặng, bệnh cơ tim phì đại, suy dinh dưỡng, theo dõi rối loạn chuyển hóa...

Bệnh cảnh quá nặng khiến con rơi vào nguy kịch ngay từ những giờ đầu nhập viện. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để giữ lấy từng nhịp thở cho bé.

Các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nỗ lực từng giây, từng phút giành giật sự sống cho bé Bình (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Nam ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng chia sẻ. Anh là lao động tự do, công việc ngày có ngày không, thu nhập bấp bênh. Chị Bùi Thị Hậu (vợ anh Nam, SN 1990, trú xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị trầm cảm sau sinh, lại tắc sữa nên bé Bình phải nuôi hoàn toàn bằng sữa công thức.

Từ ngày bé Bình nhập viện đến nay, toàn bộ sữa và bỉm đều do các y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động quyên góp, giúp đỡ.

Anh Dương Thanh Nam (bố bé Bình) áp tay lên cửa kính, dõi theo từng nhịp thở mong manh của con trai đang nguy kịch trong phòng hồi sức (Ảnh: Hương Hồng).

Gia cảnh kiệt quệ, người cha nghèo bật khóc khẩn cầu cơ hội sống cho con

Anh Nam cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Vợ chồng em chỉ đóng được đúng 1 triệu đồng tạm ứng viện phí, số còn lại đều nợ bệnh viện. Sữa, bỉm của con cũng phải đi xin. Giờ thật sự em không biết xoay đâu thêm nữa…”.

Ngoài bé Bình, vợ chồng anh Nam còn có bé Dương Ngọc Ánh (19 tháng tuổi), đang gửi bà nội già yếu chăm sóc.

Những ngày này, cả gia đình dồn mọi tâm sức để cứu lấy sự sống mong manh của bé Bình, nhưng chặng đường phía trước quá dài, trong khi khả năng của họ thì đã chạm đáy. Anh em họ hàng đều khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ.

Các thiết bị hồi sức hoạt động liên tục để duy trì sự sống cho bé Bình (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Đức Lương, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết:

“Bé Dương Chí Bình được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc ngày 19/11 trong tình trạng rất nặng: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tăng áp động mạch phổi nặng, viêm màng não, viêm phổi nặng kèm bệnh cơ tim phì đại và suy dinh dưỡng”.

Bác sĩ Lương cho biết thêm, đây là trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài và phải sử dụng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu.

Hiện tại, cháu cần được duy trì sữa và bỉm hàng ngày, bên cạnh các thuốc và vật tư hồi sức rất tốn kém. Gia đình cháu Bình thuộc diện rất khó khăn. Bố mẹ cháu đã kiệt quệ, không thể gánh nổi chi phí điều trị lâu dài cho con.

“Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ, để bé Bình có cơ hội tiếp tục được điều trị. Mỗi sự giúp đỡ lúc này đều vô cùng quý giá, giúp cháu vượt qua giai đoạn nguy kịch và gia đình bớt đi phần nào gánh nặng viện phí”, bác sĩ Lương bày tỏ.

Cuộc chiến giành lại sự sống của bé Bình mới chỉ bắt đầu và con không thể đi tiếp nếu thiếu những tấm lòng nhân ái. Mỗi sự chung tay của bạn đọc lúc này chính là điểm tựa để con vượt qua cơn bạo bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nam đứng bất động trước cửa phòng bệnh, mắt không rời khỏi hình hài bé bỏng của con trai phía sau lớp kính cách ly. Ánh nhìn ấy vừa bất lực, vừa tuyệt vọng, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải quay đi giấu giọt nước mắt đang trực trào.

“Xin hãy cứu con trai em!”, anh Nam bật khóc, câu nói vỡ òa như dồn nén từ những ngày dài kiệt sức. Đôi chân run rẩy không còn đứng vững, anh từ từ khuỵu xuống nền hành lang lạnh buốt của bệnh viện, nơi bao nỗi lo sợ và đau đớn đang bủa vây người cha trẻ.