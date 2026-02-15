Tết ấm áp trong những ngôi nhà mang tên Dân trí

“Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình xây được nhà kiên cố”

Chiều cuối năm gió lạnh bảng lảng bên hiên nhà, bà Lê Thị Hải (54 tuổi, trú tại làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa) lặng lẽ thắp nén nhang lên bàn thờ chồng. Người phụ nữ nở nụ cười hiền, như đang báo tin vui với người chồng đã khuất về căn nhà mới khang trang mới được hoàn thiện.

“Hơn nửa đời người sống trong cảnh lều tranh dột nát, nay cũng có nếp nhà kiên cố tránh nắng mưa rồi mình ạ. Tết này, mẹ con tôi có nhà mới, bàn thờ của ông cũng không còn lo nước dột nữa”, bà Hải nói vừa thắp hương vừa như tâm sự với chồng.

Bà Lê Thị Hải thắp hương, báo tin vui cho chồng về căn nhà mới đã được hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Hải là người dân tộc Mường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nhỏ, gia đình bà sống dựa vào vài sào ruộng, cây luồng. Trưởng thành, bà kết hôn với ông Lê Văn Quý và sinh được 2 người con. Sinh sống ở vùng miền núi, điều kiện kinh tế hạn hẹp khiến gia đình bà nhiều năm liền phải ở trong căn nhà tranh xuống cấp, có nguy cơ sập.

Năm 2018, mong muốn cải thiện cuộc sống, bà Hải vay mượn ngân hàng, người thân cho con trai đi lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, do gặp tai nạn, người con không thể đi làm đúng kế hoạch, thu nhập không ổn định.

Hai năm sau, ông Quý được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối, qua đời không lâu sau đó, để lại cho vợ khoản nợ lớn. Ngày lo hậu sự cho chồng, bà Hải không đủ tiền, phải mua chịu quan tài, nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm mới có thể hoàn tất tang lễ.

Bà Lê Thị Hải hạnh phúc, vui mừng được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Một năm sau khi cha mất, con trai bà bị trục xuất về nước, việc làm bấp bênh, thu nhập ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống và trả nợ. Mẹ con tiếp tục sống trong căn nhà tranh cũ nát, mưa dột, nắng nóng, chật vật mưu sinh qua ngày.

Giữa năm 2025, hoàn cảnh của bà Hải được báo Dân trí phản ánh. Sau đó, bạn đọc cả nước đã chung tay ủng hộ hơn 65 triệu đồng. Chính quyền địa phương, họ hàng tiếp tục hỗ trợ, giúp gia đình bà xây dựng căn nhà mới rộng 90m2, gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp và công trình phụ.

“Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình xây được nhà kiên cố. Từ nay, mẹ con tôi không còn lo mưa dột, nắng nóng. Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn”, bà Hải chia sẻ.

Bên hiên nhà vẫn còn mùi gạch mới, bà Hải nhớ về những mùa xuân cũ với cuộc sống thiếu thốn. Bà kể, có những ngày Tết, mẹ con ngồi thẫn thờ, co ro bên nhau trong căn nhà tranh.

“Có những năm đến miếng thịt lợn cũng không có cho con ăn ngày Tết. Thương tình, anh chị em họ hàng, bà con lối xóm gọi sang cho thịt về ăn Tết. Nghĩ đến giờ, sống mũi vẫn còn cay, thương con thiệt thòi nhưng chẳng biết làm thế nào cho khấm khá hơn được”, bà Hải tâm sự.

Toàn cảnh căn nhà mới 90m2 của bà Hải đã hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà cho biết giờ đây, có căn nhà mới khang trang, bà và các con không còn lo cảnh “cứ mưa là trốn” như trước nữa. Đặc biệt, Tết năm nay, gia đình bà có thể nở nụ cười hạnh phúc, đón một cái Tết an lành bên người thân.

“Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ở nhà tranh, tôi được đón Tết trong căn nhà vững chãi, ấm áp. Hy vọng sang năm mới, con trai tôi sớm lập gia đình để trọn niềm vui. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương, bà con lối xóm, có mơ tôi cũng không nghĩ mình được ở căn nhà khang trang như thế này”, bà Hải nói.

Ước mơ đã thành hiện thực

Không chỉ gia đình bà Hải, mùa xuân năm nay cũng gõ cửa căn nhà mới của vợ chồng anh Phạm Văn Phong, cùng xã Giao An. Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, chật chội, dột nát, anh chị lần đầu tiên được đón Tết trong một mái ấm vững chãi.

Gia đình anh Phong từng trải qua nỗi đau mất con đầu vì bại não, con thứ 2 mang bệnh thiểu năng. Vợ chồng ly hương làm ăn, thu nhập chỉ đủ tiền thuốc thang cho con. Một ngôi nhà kiên cố với họ từng là giấc mơ quá xa vời.

Căn nhà của anh Phạm Văn Phong đã hoàn thiện, chuẩn bị đón Tết (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhiều năm qua, gia đình anh sống trong căn nhà cũ chật chội, dột nát, mỗi mùa mưa bão đến lại lo lắng, bất an. Giữa năm 2025, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 90 triệu đồng, giúp gia đình anh Phong xây dựng căn nhà mới gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp bốn khang trang đã hoàn thành, mang lại niềm vui và sự yên tâm cho cả gia đình. Trong căn nhà mới, anh Phong chia sẻ: “Vợ chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày được đón Tết trong căn nhà như thế này. Nhờ sự quan tâm của báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng làm ăn, nuôi dạy con cái tốt hơn”.

Không chỉ giúp gia đình anh Phong ổn định chỗ ở, ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp vợ chồng anh thêm niềm tin vào cuộc sống, vào sự sẻ chia của cộng đồng. Với anh chị, cái Tết năm nay trở nên trọn vẹn hơn khi không còn nỗi lo mưa gió, thay vào đó là cảm giác ấm áp, an yên bên người thân.

Lễ khởi công xây nhà tại gia đình anh Phạm Văn Phong (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, chia sẻ câu chuyện của gia đình anh Phạm Văn Phong và bà Lê Thị Hải là minh chứng cho tinh thần nhân ái, tương thân tương ái mà bạn đọc báo Dân trí đã và đang lan tỏa.

“Những mái ấm được dựng xây không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tình người, góp phần mang đến những mùa xuân ấm áp cho các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Thông qua báo Dân trí, nhiều căn nhà mới khang trang được triển khai, giúp các hộ dân an cư, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo”, ông Thắng tâm sự.