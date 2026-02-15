Iran ra điều kiện để nhượng bộ với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi (Ảnh: Reuters).

Iran sẵn sàng xem xét các thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nếu Washington sẵn sàng thảo luận về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC được công bố hôm 15/2.

Iran cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng nhiều lần loại trừ khả năng gắn vấn đề này với các vấn đề khác, bao gồm chương trình tên lửa tên lửa.

Ông Takht-Ravanchi xác nhận vòng đàm phán hạt nhân thứ 2 sẽ diễn ra vào 17/2 tại Geneva, Thụy Sĩ sau khi Tehran và Washington nối lại thảo luận tại Oman hồi đầu tháng này.

“Các cuộc đàm phán ban đầu ít nhiều diễn ra theo hướng tích cực, nhưng còn quá sớm để đánh giá”, ông Takht-Ravanchi nói với BBC.

Một nguồn tin cho Reuters trước đó cho biết một phái đoàn Mỹ, bao gồm các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ gặp phía Iran, với các đại diện Oman làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc Mỹ-Iran.

Một lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hồi đầu tuần nói rằng nước này có thể đồng ý pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt tài chính. Ông Takht-Ravanchi đã sử dụng ví dụ này trong cuộc phỏng vấn với BBC nhằm nhấn mạnh sự linh hoạt của Iran.

Nhà ngoại giao cấp cao này tái khẳng định lập trường của Tehran rằng họ sẽ không chấp nhận mức làm giàu uranium bằng 0, điều từng là trở ngại chính khiến các cuộc đàm phán năm ngoái không đạt được thỏa thuận, khi Mỹ coi hoạt động làm giàu uranium bên trong Iran là con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân.

Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình nguyên tử của nước này vì mục đích hòa bình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thành tựu đối ngoại tiêu biểu của cựu Tổng thống Barack Obama.

Thỏa thuận này nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình hạt nhân nhằm ngăn nước này có khả năng chế tạo bom nguyên tử.