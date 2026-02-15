Sở Y tế lên tiếng trường hợp bệnh nhân tử vong, người nhà tố bác sĩ “lơ là”

Trước đó, ngày 11/2, trên mạng xã hội, tài khoản Facebook L.D. được cho là người nhà nữ bệnh nhân T.T.Y. (84 tuổi, trú tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau), đăng tải hình ảnh bác sĩ cấp cứu cho bà Y. tại giường bệnh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Trong clip có nhiều lời lẽ thể hiện sự bức xúc, cho rằng bác sĩ không cho bệnh nhân chuyển viện. Khi người nhà đến báo bà Y. có dấu hiệu bất thường, nhưng nhân viên trực vẫn xem điện thoại, lơ là trách nhiệm. Nữ bệnh nhân Y. đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo bước đầu cho biết, ngày 10/2, bà T.T.Y. nhập viện do bị sưng đau bàn tay phải. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, hội chứng Cushing do sử dụng thuốc.

Bà Y. được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết nguyên nhân từ nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải; hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp, hạ kali máu.

Phía bệnh viện xử trí ban đầu bằng cách kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải... Bệnh nhân được tiên lượng bệnh rất nặng.

Tối 11/2, bệnh nhân lừ đừ, mệt và được truyền dịch, theo dõi sát. Đến khoảng 21h30, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu. Kíp trực tiến hành hồi sinh tim - phổi, đặt nội khí quản, sử dụng các biện pháp cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút hồi sức tích cực không cải thiện, bệnh nhân tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, trên nền hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận định bước đầu, đây là trường hợp nhiễm trùng huyết nặng, diễn tiến nhanh trên bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền và tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng thuốc kéo dài, nguy cơ tử vong cao mặc dù đã được điều trị tích cực.

Sở đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh này tiếp tục rà soát hồ sơ bệnh án, đánh giá chuyên môn sâu hơn trường hợp nữ bệnh nhân T.T.Y. tử vong (nếu cần thiết sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định) để bảo đảm khách quan, minh bạch.