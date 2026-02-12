Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Thiên Phúc gần 248 triệu đồng

Ngày 11/2, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 247.904.224 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Ngô Thị Hồng Kiều (mẹ bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Kiều.

Bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc (SN 2021, ngụ tổ 10, ấp 4, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) là hoàn cảnh trong bài viết “Mẹ đơn thân giành giật sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo”, được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ cho bé Thiên Phúc.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 247.904.224 đồng bạn đọc hỗ trợ tới chị Kiều (Ảnh: T.Tiên).

Nhận được sự hỗ trợ quý báu, chị Kiều gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc và nhà hảo tâm đã yêu thương, ủng hộ bé Thiên Phúc trong suốt thời gian qua, giúp chị có điều kiện tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.

“Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, em xin gửi lời cảm ơn và xin chúc tất cả anh chị nhà báo, bạn đọc báo Dân trí, anh chị nhà hảo tâm một năm mới có nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe”, chị Kiều chia sẻ.

Theo chị Kiều, nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí mà 2 toa hóa trị vừa qua của bé Thiên Phúc tiến hành rất thuận lợi, chị có đủ kinh phí để mua thuốc ngoài, vật tư, thực phẩm dinh dưỡng, kịp thời lo cho con. Hai toa vừa qua, Thiên Phúc không bị tác dụng phụ nhiều, chỉ có biểu hiện nhức đầu, khó chịu về đêm.

Chị Kiều cho biết: “Tới 29 Tết này (ngày 16/2) thì Phúc mới hết toa thuốc, mẹ con em mới được về nhà. Bác sĩ cho về một tuần rồi lên chụp MRI lại để đánh giá tổng quát bệnh tình của con. Em hy vọng kỳ này sẽ ổn, bệnh tình của con tiến triển tốt, được chuyển qua duy trì để em có thời gian đi làm kiếm tiền trả nợ”.