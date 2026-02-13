Người đàn ông 31 tuổi đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡ

Người đàn ông 31 tuổi đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Trong phòng bệnh khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh Bùi Văn Đoàn (SN 1995, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa) thẫn thờ ngồi bất động giữa giường. Đôi mắt anh mở to, nhưng có một lớp màng mỏng, mờ đục ngăn cách “cửa sổ tâm hồn” của anh với thế giới bên ngoài.

Mỗi khi có người bước vào, người đàn ông 31 tuổi lại phải nghiêng đầu, ghé tai nghe tiếng động để đoán biết xung quanh… Bởi mắt trái của anh đã không còn nhìn thấy gì, mắt phải nhìn mọi thứ chỉ lờ mờ như trong làn sương mù dày đặc.

Bệnh tình trở nặng, anh Đoàn đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn nếu không được chữa trị kịp thời (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đỗ Dung Hòa, khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Bệnh nhân Bùi Văn Đoàn nhập viện trong tình trạng mắt trái mất thị lực hoàn toàn, mắt phải suy giảm thị lực nghiêm trọng, được chẩn đoán mắc viêm màng bồ đào.

Đây là bệnh lý viêm nặng, diễn tiến phức tạp, có nguy cơ gây mù lòa nếu bệnh nhân không điều trị đúng phác đồ”.

Theo bác sĩ Hòa, anh Đoàn phát hiện bệnh từ năm 2022 và điều trị đến tháng 6/2023. Tuy nhiên, do gia đình gặp biến cố lớn, bố ruột bệnh nặng rồi qua đời, anh buộc phải ngừng điều trị giữa chừng, khiến tình trạng viêm tái phát và bệnh tiến triển nặng hơn.

Chi phí chữa trị lên tới 250 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

“Hiện bệnh nhân cần điều trị viêm một cách tích cực bằng thuốc sinh học khoảng 6 tháng, sau đó phẫu thuật thay thủy tinh thể, đồng thời tiếp tục kiểm soát viêm thêm 6 tháng nữa. Tổng chi phí dự kiến 200-250 triệu đồng.

Đây là cơ hội duy nhất để giữ lại và phục hồi thị lực cho bệnh nhân. Nếu không điều trị kịp thời, chỉ 1-2 tháng tới, mắt của Đoàn có thể mù vĩnh viễn”, bác sĩ Hòa chia sẻ.

Trước bệnh tình ngày một nặng của chồng, chị Hà Thị Nhung (SN 2000, vợ anh Đoàn) không giấu được sự hoang mang, lo lắng đến tột độ.

Giọng run rẩy, chị Nhung kể về hoàn cảnh gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Đoàn làm nghề bốc vác để kiếm sống, nuôi con và phụng dưỡng mẹ già. Chị Nhung xin làm công nhân thời vụ. Hai vợ chồng thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn.

Nơi quê nhà, người mẹ già đau yếu và con thơ ngày đêm mong ngóng (Ảnh: CTV).

Trước đó, để chữa bệnh cho bố, vợ chồng chị Nhung đã bán con trâu, bán vườn tràm chưa đến kỳ thu hoạch được 30 triệu đồng, vay mượn 50 triệu đồng. Các khoản vay, hiện vẫn chưa trả nổi.

“Bố chồng em ốm rồi mất, tiền chữa cho bố chưa trả nợ xong thì chồng em lại đổ bệnh. Nhà em không còn gì để bán nữa. Em chỉ biết đưa anh lên viện rồi trông chờ vào bác sĩ…”, chị Nhung nói, giọng lạc đi.

Do không đủ điều kiện điều trị đúng phác đồ, bệnh của anh Đoàn ngày càng nặng hơn. Vẫn ngồi bó gối trên giường bệnh, giọng anh Đoàn đứt quãng, trong sự tuyệt vọng não nề:

“Em chỉ mong còn nhìn được, để còn đi làm, cùng vợ nuôi mẹ già, con thơ. Chết em không sợ, nhưng mới hơn 30 tuổi, mù rồi trở thành gánh nặng cho vợ con. Mong các bác thương tình, cứu giúp!”, nói rồi người đàn ông 31 tuổi đưa tay lau nước mắt.

Trong sự tuyệt vọng não nề, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình cầu xin nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Vốn là trụ cột gia đình, giờ đây anh Đoàn lại đứng trước nguy cơ vĩnh viễn mất đi ánh sáng đôi mắt. Phía trước là phác đồ điều trị kéo dài, tốn kém, trong khi gia đình anh đã lâm vào cảnh kiệt quệ.

Lúc này, mỗi sự sẻ chia của bạn đọc và nhà hảo tâm không chỉ giúp anh Đoàn giữ lại thị lực, mà còn giữ cho một gia đình trẻ không rơi trọn vào bóng tối.