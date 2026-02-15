Người đàn ông cầu cứu bác sĩ vì sự cố phòng the sau bữa tiệc dịp Valentine

Ngày 15/2, TS.BSCK2 Trà Anh Duy, chuyên gia nam khoa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu - Thận học TPHCM, cho biết ông cùng cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp gặp sự cố phòng the sau khi quan hệ.

Bệnh nhân là một người đàn ông 34 tuổi. Khai thác bệnh sử, trước đó anh có buổi tiệc mừng xuân và uống nhiều rượu bia, dẫn đến mất kiểm soát và quan hệ mạnh bạo với bạn tình. Trong lúc ân ái, anh đột ngột đau vùng sinh dục, sưng nề tăng nhanh kèm bầm tím.

Vì ngại đi bệnh viện, bệnh nhân tự chườm nóng, nhưng tình trạng đau không cải thiện buộc anh phải đến Trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM cầu cứu. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị phù nề và tụ máu dưới da, kết quả xét nghiệm ghi nhận có hồng cầu trong nước tiểu.

Ảnh siêu âm gợi ý tình trạng tụ máu khu trú, chưa có tổn thương vào thể hang và đường tiết niệu. Bệnh nhân được chỉ định điều trị thuốc và theo dõi.

Một trường hợp cấp cứu nam khoa ở TPHCM (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Duy, năm nay, dịp Valentine (lễ tình nhân) trùng với kỳ nghỉ Tết, tạo ra một "điểm giao" đặc biệt khiến những cuộc hẹn với tiệc tùng và rượu bia xuất hiện nhiều hơn.

Rượu bia có thể làm giảm khả năng tự kiểm soát, dễ dẫn đến các quyết định quan hệ tình dục vội vàng, bỏ qua biện pháp bảo vệ hoặc quan hệ với tư thế lạ và mạnh bạo, gây nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs).

Trước trường hợp trên, một nam thanh niên 27 tuổi cũng đến gặp TS.BS Trà Anh Duy để kiểm tra sức khỏe, vì thấy có triệu chứng tiểu rát sau khi quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ với bạn tình mới quen trong kỳ nghỉ Tết.

Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy, bệnh nhân dương tính vi khuẩn gây bệnh lậu. Người bệnh được tư vấn điều trị theo phác đồ, hẹn tái kiểm tra theo lịch và hướng dẫn thông báo với bạn tình để cùng xét nghiệm, điều trị.

TS.BSCK2 Trà Anh Duy khám và tư vấn cho một nam bệnh nhân (Ảnh: NT).

Chuyên gia nam khoa cảnh báo, trong kỳ nghỉ dài, người dân thường có tâm lý tự chữa trị, tự uống thuốc thay vì đến bệnh viện sớm. Tuy nhiên, việc tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chẩn đoán sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, như làm sai lệch xét nghiệm, che lấp triệu chứng khiến, tăng nguy cơ thất bại điều trị.

Đặc biệt, vấn đề kháng kháng sinh trong bệnh lậu đang là cảnh báo toàn cầu. Khi kháng thuốc tăng, việc điều trị trở nên khó khăn hơn, chi phí tăng và nguy cơ biến chứng cao hơn.

Bên cạnh đó, việc tự xử trí tai nạn phòng the cũng có rủi ro tương tự. Chườm nóng, đắp thuốc hoặc cố chịu đau có thể làm tình trạng sưng nề kéo dài, tăng nguy cơ tụ máu và sẹo xơ.

Bác sĩ Trà Anh Duy cảnh báo, nếu thấy mệt hoặc đã có rượu bia, hãy coi đó là tín hiệu cần chậm lại khi quan hệ. Ở góc độ y tế dự phòng, sử dụng bao cao su đúng cách có thể giảm nguy cơ mắc STIs. Tiêm chủng cũng là một phần dự phòng quan trọng, nếu bạn chưa có miễn dịch phù hợp.

Với tình huống nguy cơ cao nhiễm HIV, việc dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) là một lựa chọn y khoa cần được đánh giá và chỉ định kịp thời bởi bác sĩ.