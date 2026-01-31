"Nhờ quà bạn đọc Dân trí, tôi có thêm tiền mua áo mới cho các cháu đón Tết"
(Dân trí) - Người dân thuộc diện khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai tại thành phố Huế không giấu được niềm vui, phấn khởi khi nhận quà Tết Nhân ái từ báo Dân trí.
Ngày 31/1, báo Dân trí phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Điền, thành phố Huế, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng, đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn.
Đây là một trong những xã có địa hình thấp trũng nhất thành phố Huế, nằm ở vùng hạ lưu sông Bồ và thường xuyên chịu ngập lụt kéo dài khi xảy ra mưa lũ lớn. Mỗi suất quà dành tặng người dân xã Đan Điền gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.
Đại diện báo Dân trí chia sẻ về Chương trình Tết Nhân ái 2026 và gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai tại xã Đan Điền.
Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, địa phương nằm ở hạ lưu sông Bồ và bên phá Tam Giang, đời sống của người dân phụ thuộc rất lớn vào sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
Năm 2025, lũ tiểu mãn trái mùa và những đợt mưa lũ lớn liên tiếp những tháng cuối năm đã gây thiệt hại nặng nề về chăn nuôi, sản xuất, tài sản cũng như tính mạng của người dân xã Đan Điền.
Thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền bị ngập lụt kéo dài trong các đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10-11/2025. Theo ông Đức, chính quyền địa phương và người dân rất phấn khởi khi được báo Dân trí và bạn đọc quan tâm, hỗ trợ trao tặng quà để bà con có cái Tết thêm đầm ấm sau một năm mưa, lũ triền miên.
Trước đó, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Những phần quà Tết của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ mồ côi chịu ảnh hưởng thiên tai, bão, lũ, trong đó có 50 trường hợp tại xã Đan Điền.
Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã và bà Phạm Thị Hoài Thi, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đan Điền, trao tặng quà của bạn đọc Dân trí đến người dân.
Người dân vui mừng khi đón nhận quà Tết từ báo Dân trí. "Những phần quà không chỉ mang theo vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm hy vọng và sự sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sát cộng đồng dành cho những hoàn cảnh còn nhiều vất vả", Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền đánh giá.
Nhận món quà ý nghĩa, bà Trần Thị Ánh (60 tuổi, trú tại thôn Bác Vọng Đông, xã Đan Điền) không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí.
Bà chia sẻ: "Mưa lũ hồi cuối năm 2025 đã gây ngập nhà cửa, phá hủy vườn tược, hoa màu khiến đời sống gia đình càng thêm khó khăn. Nhờ quà Tết của báo Dân trí, tôi có thêm tiền để mua áo quần mới cho các cháu đón Tết và các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết".
Hoàn cảnh của gia đình ông Phạm Sơn (52 tuổi, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền) khá éo le, cả 2 vợ chồng đều bị khuyết tật, con còn nhỏ. "Trải qua các đợt mưa lũ, điều kiện kinh tế của gia đình càng thêm khó khăn, 2 cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Cám ơn quý báo và bạn đọc đã giúp gia đình có thêm chi phí để chăm lo Tết cổ truyền đầm ấm hơn", ông Sơn bộc bạch.
Niềm vui của người dân vùng thiên tai khi được nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí.
Buổi lễ trao tặng quà Tết kết thúc trong không khí vui tươi, đầm ấm. Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được thụ hưởng từ Chương trình Tết Nhân ái, gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, phóng viên, bạn đọc của báo Dân trí. Ông mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng.
Sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Hòa An và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026.
Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng.
Chiều ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nam Hải Lăng và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái tại địa bàn xã Nam Hải Lăng.
Trong 2 ngày 29-30/1, phóng viên Dân trí đã thăm và trao quà Tết Nhân ái đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề bởi các đợt bão, lũ trong năm 2025 tại tỉnh Nghệ An.
Ngày 30/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà tới các hộ dân khó khăn tại khu vực từng bị thiệt hại nặng do bão và mưa lũ.
Trong 2 ngày 30-31/1, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với UBND xã Nông Cống và UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức trao 50 suất quà đến 50 hộ dân khó khăn.
Bên cạnh đó, sáng 31/1, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng tới các trường hợp có công với cách mạng bị nhiễm chất độc màu da cam.