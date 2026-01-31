"Nhờ quà bạn đọc Dân trí, tôi có thêm tiền mua áo mới cho các cháu đón Tết"

Ngày 31/1, báo Dân trí phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Điền, thành phố Huế, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng, đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn.

Đây là một trong những xã có địa hình thấp trũng nhất thành phố Huế, nằm ở vùng hạ lưu sông Bồ và thường xuyên chịu ngập lụt kéo dài khi xảy ra mưa lũ lớn. Mỗi suất quà dành tặng người dân xã Đan Điền gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Đại diện báo Dân trí chia sẻ về Chương trình Tết Nhân ái 2026 và gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai tại xã Đan Điền.

Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, địa phương nằm ở hạ lưu sông Bồ và bên phá Tam Giang, đời sống của người dân phụ thuộc rất lớn vào sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Năm 2025, lũ tiểu mãn trái mùa và những đợt mưa lũ lớn liên tiếp những tháng cuối năm đã gây thiệt hại nặng nề về chăn nuôi, sản xuất, tài sản cũng như tính mạng của người dân xã Đan Điền.

Thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền bị ngập lụt kéo dài trong các đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10-11/2025. Theo ông Đức, chính quyền địa phương và người dân rất phấn khởi khi được báo Dân trí và bạn đọc quan tâm, hỗ trợ trao tặng quà để bà con có cái Tết thêm đầm ấm sau một năm mưa, lũ triền miên.

Trước đó, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Những phần quà Tết của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ mồ côi chịu ảnh hưởng thiên tai, bão, lũ, trong đó có 50 trường hợp tại xã Đan Điền.

Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã và bà Phạm Thị Hoài Thi, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đan Điền, trao tặng quà của bạn đọc Dân trí đến người dân.

Người dân vui mừng khi đón nhận quà Tết từ báo Dân trí. "Những phần quà không chỉ mang theo vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm hy vọng và sự sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sát cộng đồng dành cho những hoàn cảnh còn nhiều vất vả", Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền đánh giá.

Nhận món quà ý nghĩa, bà Trần Thị Ánh (60 tuổi, trú tại thôn Bác Vọng Đông, xã Đan Điền) không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí.

Bà chia sẻ: "Mưa lũ hồi cuối năm 2025 đã gây ngập nhà cửa, phá hủy vườn tược, hoa màu khiến đời sống gia đình càng thêm khó khăn. Nhờ quà Tết của báo Dân trí, tôi có thêm tiền để mua áo quần mới cho các cháu đón Tết và các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết".

Hoàn cảnh của gia đình ông Phạm Sơn (52 tuổi, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền) khá éo le, cả 2 vợ chồng đều bị khuyết tật, con còn nhỏ. "Trải qua các đợt mưa lũ, điều kiện kinh tế của gia đình càng thêm khó khăn, 2 cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Cám ơn quý báo và bạn đọc đã giúp gia đình có thêm chi phí để chăm lo Tết cổ truyền đầm ấm hơn", ông Sơn bộc bạch.

Niềm vui của người dân vùng thiên tai khi được nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí.

Buổi lễ trao tặng quà Tết kết thúc trong không khí vui tươi, đầm ấm. Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được thụ hưởng từ Chương trình Tết Nhân ái, gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, phóng viên, bạn đọc của báo Dân trí. Ông mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội.