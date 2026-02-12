Mùa xuân rạng rỡ trong nụ cười bé gái 12 tuổi sau tai nạn đa chấn thương (Video: Hương Hồng).

Em Vi Hoàng Xuân Nhi (SN 2013, trú tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh hưng Yên) đã trở lại trường sau nhiều tháng điều trị vì tai nạn đa chấn thương. Gương mặt em vẫn còn vết sẹo mờ nơi khóe mắt, nhưng nụ cười đã tròn đầy hơn trước.

Ít tháng trước, cô bé 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và hàm mặt sau một vụ tai nạn giao thông. Em được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu. Những ca phẫu thuật nối tiếp nhau, từng bước xử lý tổn thương, phục hồi cấu trúc xương và phần mềm.

Báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 209.006.236 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Hoàng Thị Phượng (mẹ bé Xuân Nhi) (Ảnh: CTV).

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình tận tâm chăm sóc cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Xuân Nhi đã được phẫu thuật, hồi phục và trở về với gia đình.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Xuân Nhi bị đa chấn thương nặng vùng hàm mặt. Sau quá trình phẫu thuật và điều trị tích cực, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, các chức năng cơ bản hồi phục tốt. Cháu có thể sinh hoạt và học tập bình thường, song vẫn cần theo dõi định kỳ”.

Nghe bác sĩ nói, chị Hoàng Thị Phượng (SN 1990, mẹ của Xuân Nhi) như trút được gánh nặng. Bản thân chị đang điều trị suy thận, mỗi tuần phải chạy thận 3 buổi. Khi con gặp nạn, người phụ nữ vốn đã gầy gò càng thêm rối bời.

Đi giao hàng giúp mẹ bằng xe đạp điện, đường trơn trượt khiến Xuân Nhi bị ngã đập vùng mặt xuống nền đường dẫn đến đa chấn thương nặng (Ảnh: Hương Hồng).

“Có lúc em không biết xoay xở thế nào. Vừa lo viện phí cho con, vừa lo tiền chạy thận của mình…”, chị Phượng nhớ lại.

Trong thời điểm khó khăn ấy, bạn đọc Dân trí đã kịp thời chung tay qua bài viết “Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân mắc suy thận cầu cứu”.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 209.006.236 đồng tới gia đình bé Xuân Nhi. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, đã được kết chuyển toàn bộ đến tài khoản chị Phượng trước đó để chữa trị cho Nhi.

Ngoài ra, chị Phượng chia sẻ, qua tài khoản cá nhân và hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện, gia đình nhận được hơn 91 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Phượng được giúp đỡ là hơn 300 triệu đồng.

Sức khoẻ hồi phục, Xuân Nhi phụ mẹ làm các công việc nhẹ nhàng (Ảnh: Hương Hồng).

Số tiền ấy giúp gia đình chị Phượng trang trải chi phí phẫu thuật, thuốc men, phục hồi chức năng cho Nhi, đồng thời chị Phượng cũng tiếp tục điều trị suy thận, không còn phải lo lắng từng khoản chi nhỏ.

“Gia đình em biết ơn bạn đọc báo Dân trí, các y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ ấy, mẹ con em khó có thể vượt qua giai đoạn này”, chị Phượng xúc động nói.

Những ngày áp Tết, lần đầu tiên sau nhiều tháng điều trị, Nhi được ở nhà trọn vẹn bên mẹ. Em tự tay phụ mẹ gói bánh, quét nhà, chuẩn bị mâm cơm nhỏ.

Mùa xuân rạng rỡ trong nụ cười em Xuân Nhi (Ảnh: Hương Hồng).

Sau ô cửa sổ, nắng xuân trải nhẹ, Nhi cẩn thận xếp lại sách vở, chuẩn bị trước cho buổi học sau kỳ nghỉ Tết. Với em, được trở lại lớp, được ngồi cạnh bạn bè đã là niềm vui lớn.

Mùa xuân này, trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười đã trở lại. Và phía sau nụ cười của Xuân Nhi là sự đồng hành lặng thầm nhưng bền bỉ của những tấm lòng nhân ái.