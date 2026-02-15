Bộ Giáo dục "chốt" điểm cộng tối đa cho IELTS

Theo quy chế mới áp dụng từ năm 2026, Bộ GD&ĐT cho phép tổng điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không vượt quá 10% của thang điểm xét tuyển, tương đương 3 điểm nếu sử dụng thang 30.

Đáng chú ý, Bộ quy định rõ chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT... thuộc hạng mục điểm khuyến khích. Mức điểm khuyến khích tối đa là 1,5 điểm theo thang 30.

Chỉ những thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển mới được cộng tối đa 3 điểm theo thang 30.

Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tách bạch các định nghĩa về điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Với phương thức xét học bạ, Bộ cho phép thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Tổ hợp này bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn.

Các cơ sở đào tạo sẽ xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo quy tắc phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Bảng quy đổi này được rà soát, điều chỉnh tối thiểu 2 năm một lần trên cơ sở đối sánh kết quả học tập thực tế của sinh viên trúng tuyển.

Giống như dự thảo, Bộ chỉ cho phép dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm hoặc cộng điểm thưởng, không được áp dụng đồng thời cả hai.

Cũng trong quy chế tuyển sinh chính thức, Bộ gỡ hàng rào với xét học bạ, quy định chung điểm sàn 15 với tất cả các phương thức xét tuyển. Riêng ngành đào tạo giáo viên và ngành đào tạo trong lĩnh vực sức khoẻ có mức điểm sàn cao hơn, lần lượt là 18 và 20.