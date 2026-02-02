Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái tới 100 hộ khó khăn ở Thái Nguyên
(Dân trí) - Chiều 2/2, báo Dân trí phối hợp Cục Đào tạo (Bộ Công an) và UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026 trị giá 110 triệu đồng tới 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình có sự tham dự của Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; ông Trần Công Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn; ông Phạm Đức Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Linh Sơn; bà Nguyễn Thị Linh, Chủ tịch UBMTTQVN phường Linh Sơn; đại diện báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm và người dân địa phương.
Phát biểu tại buổi Lễ, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, đại diện báo Dân trí cho biết, năm 2025 bão lũ xảy ra liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, tại thời điểm bão số 11 (tháng 10/2025), đoàn phóng viên báo Dân trí đã có mặt kịp thời đưa tin và tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh cứu trợ người dân vùng lũ. Thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc hỗ trợ khẩn cấp 10 tấn gạo tới bà con.
Ngay sau đó, để giúp người dân tái thiết cuộc sống, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc hỗ trợ xây nhà Nhân ái tặng 8 gia đình bị sập nhà do bão lũ tại xã Phú Bình. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã và đang hoàn thiện để bà con kịp đón Tết.
Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp thay mặt bạn đọc Dân trí trao quà Tết Nhân ái 2026 tới các hộ dân khó khăn vùng bị ảnh hưởng bão lũ tại phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).
Tiếp nối tinh thần chung tay, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí, đặc biệt là Chương trình Tết Nhân ái 2026 với 1.000 suất quà dành tặng người dân vùng bão lũ, trong đó có 100 suất trao tới người dân tỉnh Thái Nguyên (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp mứt Tết trị giá 100.000 đồng).
Tết thêm đầy đủ, ấm áp hơn với các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên
Tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn cho biết, trong năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Niềm vui của các hộ dân khi nhận quà Tết Nhân ái 2026 của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).
Việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ dịp Tết Nguyên đán là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những hoạt động này luôn nhận được sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần mang đến cho người dân một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
“Những phần quà được trao hôm nay là tấm lòng, là sự sẻ chia, là tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền cùng sự chung tay đầy nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với bà con. Qua đó, góp phần giúp các gia đình đón Tết thêm đầy đủ hơn, ấm áp hơn, vui tươi hơn.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền phường Linh Sơn, tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ. Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống…”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Nhận những phần quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hộ dân vui mừng khi có thêm khoản tiền sắm Tết.
Có mặt từ sớm tại hội trường UBND phường Linh Sơn để nhận quà, cụ Phạm Thị Hiền (SN 1936), cho biết, gia đình thuộc diện cận nghèo, nên khi phường thông báo được nhận quà Tết Nhân ái, cụ háo hức nhờ người nhà đưa đi sớm.
“Có tiền, tôi sẽ mua quần áo mới để diện Tết”, cụ bà 90 tuổi cười hiền, chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, chị Nguyễn Thị Dôi (SN 1971) xúc động khi đón nhận quà Tết Nhân ái 2026 từ bạn đọc Dân trí. Trong đợt mưa bão năm 2025, nước ngập gần chạm đầu, suốt 5 ngày gia đình chị phải tá túc nhà hàng xóm. Khi nước rút, nhiều đồ đạc, quần áo trong nhà đã hư hỏng nặng.
Sau lũ, gia đình chị được địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, những thiệt hại do bão lũ vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Chị Dôi cho biết, số tiền 1 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí tặng chị sẽ dùng để mua sắm đồ ăn, trang hoàng lại nhà cửa đón Tết.
Tại chương trình, có thêm các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà Tết tới 250 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).
Bên cạnh Chương trình trao quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, tại sự kiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2026 do phường Linh Sơn tổ chức, có sự tham gia của Quân khu 1, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Thái Nguyên, Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên cùng nhiều nhà hảo tâm.
Dịp này, 250 hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa.
Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng.
Sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Hòa An và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức trao 100 suất quà Tết Nhân ái 2026 tại xã Hòa An.
Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái tới người dân xã Đông Khánh Sơn.
Chiều ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nam Hải Lăng và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao 50 suất quà Tết Nhân ái tại địa bàn xã Nam Hải Lăng.
Trong 2 ngày 29-30/1, phóng viên Dân trí đã thăm và trao quà Tết Nhân ái đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề bởi các đợt bão, lũ trong năm 2025 tại tỉnh Nghệ An.
Ngày 30/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà tới các hộ dân khó khăn tại khu vực từng bị thiệt hại nặng do bão và mưa lũ.
Trong 2 ngày 30-31/1, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với UBND xã Nông Cống và UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức trao 50 suất quà đến 50 hộ dân khó khăn.
Sáng 31/1, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng tới người có công với cách mạng.