Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái tới 100 hộ khó khăn ở Thái Nguyên

Tết Nhân ái 2026: Trao yêu thương và sẻ chia tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự chương trình tặng quà Tết tới các hộ dân tại phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; ông Trần Công Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn; ông Phạm Đức Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Linh Sơn; bà Nguyễn Thị Linh, Chủ tịch UBMTTQVN phường Linh Sơn; đại diện báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm và người dân địa phương.

Đại diện báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp trao bảng biểu trưng 100 suất quà Tết Nhân ái 2026 tới bà Nguyễn Thị Linh, Chủ tịch UBMTTQVN phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).

Phát biểu tại buổi Lễ, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, đại diện báo Dân trí cho biết, năm 2025 bão lũ xảy ra liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tại thời điểm bão số 11 (tháng 10/2025), đoàn phóng viên báo Dân trí đã có mặt kịp thời đưa tin và tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh cứu trợ người dân vùng lũ. Thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc hỗ trợ khẩn cấp 10 tấn gạo tới bà con.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp phát biểu tại chương trình trao quà Tết Nhân ái 2026 (Ảnh: Đình Tùng).

Ngay sau đó, để giúp người dân tái thiết cuộc sống, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc hỗ trợ xây nhà Nhân ái tặng 8 gia đình bị sập nhà do bão lũ tại xã Phú Bình. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã và đang hoàn thiện để bà con kịp đón Tết.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp thay mặt bạn đọc Dân trí trao quà Tết Nhân ái 2026 tới các hộ dân khó khăn vùng bị ảnh hưởng bão lũ tại phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).

Tiếp nối tinh thần chung tay, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Các hộ dân được bạn đọc Dân trí tặng quà Tết Nhân ái 2026 (Ảnh: Đình Tùng).

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí, đặc biệt là Chương trình Tết Nhân ái 2026 với 1.000 suất quà dành tặng người dân vùng bão lũ, trong đó có 100 suất trao tới người dân tỉnh Thái Nguyên (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp mứt Tết trị giá 100.000 đồng).

Tết thêm đầy đủ, ấm áp hơn với các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn phát biểu (Ảnh: Đình Tùng).

Tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn cho biết, trong năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an trao quà Tết của bạn đọc Dân trí tới bà con (Ảnh: Đình Tùng).

Niềm vui của các hộ dân khi nhận quà Tết Nhân ái 2026 của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ dịp Tết Nguyên đán là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những hoạt động này luôn nhận được sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần mang đến cho người dân một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Người dân vui mừng khi được nhận quà Tết Nhân ái 2026 (Ảnh: Đình Tùng)

“Những phần quà được trao hôm nay là tấm lòng, là sự sẻ chia, là tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền cùng sự chung tay đầy nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với bà con. Qua đó, góp phần giúp các gia đình đón Tết thêm đầy đủ hơn, ấm áp hơn, vui tươi hơn.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền phường Linh Sơn, tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ. Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống…”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cụ Phạm Thị Hiền (SN 1936) có mặt tại Hội trường sớm nhất (Ảnh: Đình Tùng).

Nhận những phần quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hộ dân vui mừng khi có thêm khoản tiền sắm Tết.

Có mặt từ sớm tại hội trường UBND phường Linh Sơn để nhận quà, cụ Phạm Thị Hiền (SN 1936), cho biết, gia đình thuộc diện cận nghèo, nên khi phường thông báo được nhận quà Tết Nhân ái, cụ háo hức nhờ người nhà đưa đi sớm.

“Có tiền, tôi sẽ mua quần áo mới để diện Tết”, cụ bà 90 tuổi cười hiền, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chị Nguyễn Thị Dôi (SN 1971) sẽ dùng tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ để trang hoàng nhà cửa đón Tết (Ảnh: Đình Tùng).

Là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, chị Nguyễn Thị Dôi (SN 1971) xúc động khi đón nhận quà Tết Nhân ái 2026 từ bạn đọc Dân trí. Trong đợt mưa bão năm 2025, nước ngập gần chạm đầu, suốt 5 ngày gia đình chị phải tá túc nhà hàng xóm. Khi nước rút, nhiều đồ đạc, quần áo trong nhà đã hư hỏng nặng.

Sau lũ, gia đình chị được địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, những thiệt hại do bão lũ vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Chị Dôi cho biết, số tiền 1 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí tặng chị sẽ dùng để mua sắm đồ ăn, trang hoàng lại nhà cửa đón Tết.

Tại chương trình, có thêm các doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà Tết tới 250 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Linh Sơn (Ảnh: Đình Tùng).

Bên cạnh Chương trình trao quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, tại sự kiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2026 do phường Linh Sơn tổ chức, có sự tham gia của Quân khu 1, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Thái Nguyên, Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên cùng nhiều nhà hảo tâm.

Dịp này, 250 hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa.