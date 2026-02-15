Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 thừa nhận áp lực khi làm MC các dịp lễ lớn

Trong năm 2025, Giang Thái đồng hành cùng nhiều chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp A50 (50 năm ngày Thống nhất đất nước), A80 (80 năm Quốc khánh)... Với người đẹp, đó là niềm hạnh phúc và tự hào.

“Tôi may mắn được đảm nhận vai trò MC, trực tiếp dẫn dắt một phần trong chuỗi chương trình. Với tôi, đó không chỉ là công việc, mà là một niềm vinh dự rất lớn khi được cất tiếng nói của mình để kể câu chuyện về lịch sử và quê hương.

Từ khoảnh khắc đó, tôi học được rằng, khi mình làm nghề bằng sự trân trọng và lòng biết ơn, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn là nơi mình được sống cùng giá trị của dân tộc”, Giang Thái chia sẻ.

Giang Thái làm MC những chương trình mang dấu mốc lịch sử (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Á hậu Đại dương Việt Nam 2023, việc được trao cơ hội dẫn dắt những chương trình lớn là niềm vinh dự nhưng cũng là thử thách. Do đó, mỗi khi bước lên sân khấu, cô tự nhắc mình phải làm tốt nhất có thể, không chỉ vì bản thân mà còn vì sự tin tưởng từ phía khán giả và ban tổ chức.

Người đẹp thừa nhận thời gian đầu khi bén duyên với những sự kiện đặc biệt, cô loay hoay, áp lực vì còn bỡ ngỡ. Song nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của mọi người, Giang Thái dần hoàn thiện hơn. Hành trình đó giúp người đẹp nhận ra rằng trưởng thành không đến từ việc mình không mắc sai sót, mà đến từ việc mình đủ khiêm tốn để học hỏi và đủ kiên trì để bước qua từng ngưỡng mới.

Giang Thái nhận ra sự trưởng thành đến từ việc kiên trì và khiêm tốn học hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giang Thái nói thay vì trốn tránh trước những áp lực, cô chọn cách đầu tư vào trải nghiệm. Người đẹp 9X khẳng định bản thân thích chi tiền cho những chuyến đi, có thêm những trải nghiệm mới hơn là mua sắm xa xỉ.

Với Giang Thái, Tết là dịp để cô dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi sau một năm làm việc năng suất. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm người đẹp vạch ra cho mình những kế hoạch mới.

“Tôi kỳ vọng năm nay không chỉ là một năm hoạt động nhiều hơn, mà là một năm sâu sắc hơn. Tôi cũng nhận ra rằng sự sáng tạo bền vững phải được nuôi dưỡng từ trải nghiệm thật và cảm xúc thật”, Giang Thái tâm sự.

Giang Thái đón Tết giản dị sau một năm làm việc miệt mài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Hiến. Cô cao 1,69m, số đo ba vòng 85-62-90cm. Hiện cô làm MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Trung. Cô từng vào top 10 Én vàng 2019, giành giải The Best voice tại Gương mặt truyền hình 2022.