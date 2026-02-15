Tiệm cắt tóc, gội đầu đắt khách, kín lịch từ sáng đến tối ngày cận Tết

Ghi nhận tại một cửa hàng cắt tóc trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm), những ngày cận Tết, cửa tiệm gần như luôn trong tình trạng kín khách. Từ sáng tới tối, khách ra vào liên tục để cắt tóc, gội đầu, tạo kiểu, khiến các thợ làm việc không ngơi tay.

Bên ngoài cửa hàng, xe cộ xếp chật kín cả một đoạn phố khi nhu cầu làm đẹp dịp cuối năm, những ngày cận Tết tăng cao, tạo nên cảnh nhộn nhịp hiếm thấy so với ngày thường.

Không khí tất bật, rộn ràng tại tiệm phần nào phản ánh nhu cầu làm đẹp tăng cao của người dân Hà Nội trước thềm năm mới.

Theo chủ quán chia sẻ, dù phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, nhưng những ngày cận Tết lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Phần lớn là khách quen, nhiều người đã chủ động đặt lịch trước để đảm bảo có suất làm dịch vụ trong cao điểm cuối năm.

Cánh mày râu tranh thủ “tân trang” mái tóc gọn gàng trước Tết, còn nhiều chị em lựa chọn gội đầu, dưỡng tóc, uốn, nhuộm để làm mới diện mạo. Các dịch vụ gội đầu thảo dược, gội đầu thư giãn hay chăm sóc tóc chuyên sâu được khách lựa chọn nhiều hơn hẳn.

Dịch vụ cắt tóc, gội đầu đắt khách những ngày cận Tết không chỉ phản ánh nhu cầu làm đẹp tăng cao mà còn cho thấy tâm lý chung của người dân, ai cũng muốn đẹp hơn, chỉn chu, tươm tất để khép lại một năm cũ và sẵn sàng đón chào năm mới với diện mạo mới, tinh thần mới.

Ghi nhận tại một cửa hàng cắt tóc trên phố Thái Thịnh, cảnh tượng cánh mày râu xếp hàng dài chờ tới lượt vốn hiếm gặp trong ngày thường, nay lại trở nên quen thuộc vào những ngày cao điểm.

Anh Đào Duy Lý, chủ cửa tiệm cho biết, lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ ngày 24 tháng Chạp và duy trì ở mức cao cho đến nay. Theo anh, đây là giai đoạn cao điểm nhất trong năm, khi nhu cầu làm đẹp, chỉnh trang diện mạo trước thềm năm mới tăng đột biến.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, cửa hàng duy trì 8 thợ cắt tóc cùng 5 nhân viên gội đầu làm việc liên tục.

“Những ngày này, anh em gần như hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến tối muộn. Quán mở cửa đến khi phục vụ hết khách, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi”, anh Lý chia sẻ.

Sau khoảng 25 phút chờ đợi, Trần Nam Dương (23 tuổi, trú tại phố Giảng Võ) mới được nhân viên gọi tới lượt. Ngồi trên ghế cắt tóc, Dương cho biết anh đã lường trước cảnh đông đúc những ngày cận Tết nên chủ động sắp xếp thời gian.

“Dịp cuối năm, hầu hết các dịch vụ đều quá tải, chờ đợi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi đã quen cắt tóc tại đây vì chất lượng ổn định, giá cả hợp lý nên vẫn ưu tiên lựa chọn,” anh Dương chia sẻ.

Tại cửa hàng trên phố Lương Thế Vinh, lượng khách gia tăng cũng khiến cho quán luôn trong tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, chủ quán cắt tóc cho biết quán luôn trong tình trạng kín khách, đã đông gấp 2 đến 3 lần từ rằm tháng Chạp trở lại đây. Tiệm phải huy động 6 nhân viên làm việc liên tục từ sáng tới tối để phục vụ nhu cầu khách hàng làm đẹp du xuân, chơi Tết.

Những ngày này, tiệm đón từ 60-80 khách mỗi ngày, mỗi khách cắt cơ bản sẽ mất khoảng 45 phút, lâu nhất là 4-5 tiếng bao gồm cả uốn, nhuộm.