“Tôi có tiền mua hộp sữa và bộ đồ mới ăn Tết rồi!”

Ngày 3/2, báo Dân trí phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà trị giá 55 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực bị thiệt hại bởi mưa, lũ trong năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại diện báo Dân trí trao 50 suất quà trị giá 55 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Trước đó, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao tặng 1.000 suất quà hỗ trợ đến 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Quả đồi sau nhà ông Phan Văn Châu (73 tuổi, trú tại thôn Cẩm Tây, xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở làm sập một phần ngôi nhà (Ảnh: Công Bính).

Xã Sơn Cẩm Hà là một trong những xã nằm ở vùng trung du của thành phố Đà Nẵng. Trong những đợt mưa lũ cuối năm 2025, xã bị thiệt hại nặng nề, nhiều nhà dân bị sập, tài sản bị mưa lũ cuốn trôi…

Ông Phan Văn Châu (73 tuổi, trú tại thôn Cẩm Tây, xã Sơn Cẩm Hà) bị tai biến 8 năm nay. Ông cùng vợ đang sống với con trai út. Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, quả đồi sau lưng nhà ông bất ngờ sạt lở làm sập một phần ngôi nhà.

Anh Phan Văn Dinh (35 tuổi, con trai út ông Châu) cho biết, sau khi thiên tai xảy ra, nhờ xã hỗ trợ phần lớn kinh phí, gia đình mới có điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà bị sập. Hiện, gia đình vẫn còn thiếu một ít kinh phí hoàn thiện ngôi nhà để đón Tết.

“Hôm nay nhận được 1 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, gia đình rất vui. Số tiền này gia đình mua thêm vật tư về hoàn thiện ngôi nhà để đón Tết. Gia đình xin cảm ơn rất nhiều!”, anh Dinh bày tỏ.

Cụ bà Đặng Thị Hường (87 tuổi, bên trái) rất vui khi nhận được quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Công Bính).

Sau khi nhận được giấy mời của UBND xã Sơn Cẩm Hà, cụ bà Đặng Thị Hường (87 tuổi, trú tại thôn Trung An, xã Sơn Cẩm Hà) được con trai chở đến trụ sở thôn nhận quà. Trên gương mặt nhiều nếp nhăn của bà lão hiện rõ những niềm vui.

Bà Hường cho biết đang sống với người con trai cả. Tuổi già, hay đau yếu, không còn sức lao động, hàng tháng bà được Nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng. Nhu cầu của bà cũng không nhiều, sáng 1 ly sữa, trưa và chiều mỗi buổi 1 chén cơm, canh là đủ.

Với số tiền 1 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ dịp Tết này, bà Hường cho biết sẽ dành khoảng 400.000 đồng mua hộp sữa để dành uống trong những ngày Tết, còn lại bà sắm bộ đồ mới để khoe với hàng xóm.

“Tôi vui quá! Tết này tôi có sữa uống và có đồ mới khoe với hàng xóm rồi. Không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn quý cơ quan rất nhiều”, bà Hường bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà trao quà của bạn đọc Dân trí đến người dân (Ảnh: Công Bính).

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, địa phương là xã trung du, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2025, mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống của người dân.

Do đó, món quà của bạn đọc báo Dân trí góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được thụ hưởng từ Chương trình Tết Nhân ái 2026, ông Tuấn gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, phóng viên, bạn đọc của báo Dân trí. Ông mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cũng gửi lời chúc sức khỏe đến người dân trong xã bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm qua, mong bà con từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón thêm cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.