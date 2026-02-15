Độc đáo cảnh "mua thúng, bán mẹt" ở phiên chợ 28 Tết

Chợ Bể (xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) là nơi buôn bán tập trung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng như: Nông sản, hoa quả, hải sản, sản phẩm đan lát thủ công... Đã thành thông lệ, chợ chỉ họp 6 phiên trong tháng vào mùng 4, mùng 8, 14, 18 và 24, 28.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, phiên chợ 28 tháng Chạp kéo dài từ sáng tới chiều, thu hút hàng nghìn người dân đến mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo người dân địa phương, ước chừng chợ Bể có tuổi đời gần 700 năm. Nhiều dãy quán cổ, nguyên bản trong chợ được xây dựng bằng gạch đất nung sản xuất thủ công. Sau nhiều lần nâng cấp, sửa chữa, hầu hết các dãy quán cổ đã được thay thế bằng khung sắt, lợp mái tôn.

Nét độc đáo của chợ Bể là các gian hàng bán đồ đan lát thủ công như: Chổi, thúng, mẹt, rổ, rá,... những vật dụng gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Chợ Bể nằm cạnh quốc lộ 37B, cách sông Hồng chỉ khoảng 4-5km, bên kia sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Thái Bình cũ - nay là tỉnh Hưng Yên. Do đó, nhiều năm qua chợ bể là nơi giao thương, buôn bán nhộn nhịp giữa người dân hai bên sông Hồng.

Phiên chợ 28 tháng Chạp có thêm các gian hàng bán lá dong, lạt để gói bánh chưng.

"Lá dong hầu hết mọi người tự trồng rồi mang đến chợ bán nên gói bánh rất thơm, không sợ bị nhiễm thuốc trừ sâu", chị Thu Hà (tiểu thương bán đồ gia dụng, lá dong tại chợ Bể) chia sẻ.

Trong lúc vắng khách, bà Mai Thị Hiền (75 tuổi, trú xã Giao Thủy, Ninh Bình) tranh thủ sửa lại chiếc mẹt. Gian hàng của bà Hiền rất độc đáo, chỉ bán các mặt hàng đan lát thủ công như nơm bắt cá, đó bắt cá, mẹt, thúng, rổ tre, rá tre...

"Tôi buôn bán mặt hàng này cũng được hơn 20 năm rồi, nhiều người mua về không phải sử dụng mà còn dùng để trang trí", bà Hiền tâm sự.

Bà Phạm Thị Màu (trú xã Giao Thủy, Ninh Bình) buộc lại chiếc rế tre lót nồi cơm trước khi bán đến tay khách hàng.

Bà bộc bạch, phiên chợ 28 Tết mọi người chủ yếu mua thực phẩm, quần áo nên các mặt hàng thủ công bán chậm hơn ngày thường. "Đã thành thông lệ nên cứ đến phiên chợ Tết là tôi lại bày hàng để bán, dù biết hàng này càng ngày Tết càng khó bán", bà Màu nói.

Sau gần 10 phút lựa chọn, anh Vũ Đình Vinh (54 tuổi, trú xã Giao Minh) đã lựa chọn được chiếc nơm bắt cá ưng ý. Chiếc nơm này anh Vinh mua về để trang trí ở khu vực bàn uống nước của gia đình.

"Có nhiều mặt hàng như mẹt, nơm bắt cá chỉ ở chợ Bể mới bán nên tôi phải đi từ sáng sớm để chọn được chiếc nơm ưng ý", anh Vinh nói.

Ngoài các loại bánh, kẹo được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, chợ bể còn bán các loại bánh, quẩy, bánh đa... sản xuất thủ công với giá dao động 10.000-40.000 đồng/gói.

Đôi tay thoăn thoắt vừa quạt, vừa đảo chiếc bánh đa trên bếp than củi rực lửa, bà Trần Thị Bích tâm sự, bà đã gắn bó nửa cuộc đời với chợ Bể và cũng chẳng nhớ nổi chợ có từ bao giờ.

"Chợ phiên năm nay đông khách hơn mọi năm, vì thế lượng mua cũng tăng cao. Buổi sáng nay tôi cũng bán được gần 200 chiếc bánh đa", bà Bích phấn khởi nói.

Cửa hàng thuốc lào của ông Cao Thế Khoa (82 tuổi, quê xã Giao Ninh, Ninh Bình) luôn thu hút cánh đàn ông. Ông Khoa chia sẻ phiên chợ ngày Tết ông bán được 7-8kg thuốc lào, còn ngày thường chỉ được 2-3kg.

Chiếu cói là một trong những mặt hàng được bán chạy ngày giáp Tết. Điểm độc đáo là người dân thường mua loại chiếu này theo cặp với quan niệm cặp chiếu mới sẽ mang lại cho gia đình bình an, hạnh phúc.

"4-5 năm trước chiếu cói được làm thủ công nhưng nay cũng đã sản xuất công nghiệp nhiều nên chất lượng tốt hơn, đẹp hơn. Phiên chợ sáng nay tôi bán được hơn 20 cặp chiếu. Chiếu này mọi người thường mua theo đôi, rất ít khi mua lẻ", chị Lê Thị Ngoan (51 tuổi, trú xã Xuân Hưng, Ninh Bình) chia sẻ.

Hải sản như mực, cá khoai, ghẹ... là những mặt hàng được bán chạy những ngày giáp Tết.

Đến trưa 28 tháng Chạp, sạp hàng của chị Lê Hoa (39 tuổi, trú xã Giao Hưng, Ninh Bình) đã bán được gần 200kg mực, cá khoai.

"Ngày Tết mực, cá khoai là những loại bán chạy nhất. Cá khoai hiện có giá khoảng 200.000 đồng/kg còn mực tùy loại từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng/kg", chị Hoa nói.

Theo người dân địa phương, hàng trăm năm về trước, khu vực chợ Bể là vùng đất cửa biển, chợ nằm cạnh bến sông để thuận tiện giao thương. Cũng chính vì chợ giáp biển, các sản phẩm thủy, hải sản do bà con ngư dân đánh bắt được tập trung buôn bán ở chợ nên người dân lấy tên chợ Bể (bể tức biển).

Cụ Nguyễn Thị Tuyết (95 tuổi, trú xã Giao Hưng, Ninh Bình), bày tỏ phấn khởi khi mua được một số thực phẩm Tết giá rẻ. Trong gần 2 tiếng đi chợ, cụ Tuyết mua được 3kg khoai tây, 2kg cà chua... Đây là những thực phẩm cụ Tuyết mua để chuẩn bị cho bữa cơm trưa mùng 1 Tết.

Với quy mô diện tích rộng, chợ Bể thu hút hàng trăm gian hàng lớn nhỏ với đủ các mặt hàng từ nông sản, thủy hải sản đến sản phẩm thủ công, phục vụ cơ bản đầy đủ nhu cầu mua, bán trao đổi hàng hóa của người dân địa phương.