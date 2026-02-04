"Nhận quà Tết từ Dân trí, bà con rất ấm lòng"

Ngày 3/2, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Yang Mao tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng, đến các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng vì trận mưa lũ cuối năm 2025.

Trong năm 2025, xã Yang Mao là một trong những địa phương tại Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Thiên tai không chỉ làm hư hỏng nhiều công trình, cơ sở hạ tầng tại xã mà còn cuốn trôi hoa màu, vật nuôi, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Đại diện UBND xã Yang Mao và phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk thay mặt bạn đọc, trao mỗi hộ dân 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Người dân xã Yang Mao phấn khởi khi được nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí.

Ông Trần Văn Vinh (trú tại thôn 1, xã Yang Mao) bày tỏ sự xúc động khi được báo Dân trí quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán cận kề. "Trận mưa lũ vừa qua khiến hơn 100 trụ tiêu cùng vườn sầu riêng của gia đình tôi bị ngập nước, thiệt hại nặng lắm. Hôm nay, chúng tôi được nhận quà của báo Dân trí ai cũng thấy ấm lòng. Giữa lúc khó khăn, sự sẻ chia thật sự quý giá", ông Vinh nói.

Chị H’Thau Êban (26 tuổi) cho biết, gia đình chị vốn đã khó khăn nay lại càng vất vả, chật vật khi mưa lũ vùi lấp toàn bộ diện tích cà phê mới trồng. "Trước Tết, được nhận quà để mua sắm thêm quần áo cho con nhỏ tôi mừng lắm. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là niềm động viên tinh thần rất lớn", chị nói.

Theo ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao, mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho địa phương với hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề về cây trồng, vật nuôi, 11 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. "Đây là thách thức rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và duy trì phát triển kinh tế - xã hội", ông Phụng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, trong lúc khó khăn chồng chất, địa phương rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, trong đó có báo Dân trí đã góp phần giúp người dân từng bước vượt qua hoạn nạn.

"Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Yang Mao, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ đầy nghĩa tình của báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với những hành động thiết thực cho bà con", ông Phụng bày tỏ.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yang Mao và Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao trao thư cảm ơn của địa phương đến đại diện báo Dân trí.

Những phần quà Tết tuy không lớn nhưng tiếp thêm động lực để người dân Yang Mao đón một cái Tết ấm áp hơn sau những khó khăn do thiên tai.