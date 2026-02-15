Bạn đọc tiếp sức hơn 750 triệu đồng, giữ lại mùa xuân cho Hồng Minh

Bạn đọc tiếp sức hơn 750 triệu đồng, giúp cô gái hồi sinh (Video: Hương Hồng).

Ngày xuất viện, Hồng Minh nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái 32 tuổi (trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) đứng giữa hành lang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mái tóc đã thưa đi sau những đợt điều trị, nhưng ánh mắt thì sáng lên đầy hy vọng.

Ít ai nghĩ, chỉ vài tháng trước, Hồng Minh là cô gái cần gấp 1 tỷ đồng để ghép tủy, từng ngày chống chọi với căn bệnh suy tủy xương nguy hiểm trong nỗi lo không biết mình còn đủ thời gian chờ đợi hay không.

Nụ cười rạng rỡ của Hồng Minh trong ngày được xuất viện trở về nhà (Ảnh: Hương Hồng).

“Em thấy mình như được sinh ra lần nữa. Có lúc, em tưởng không qua khỏi…”, Minh nghẹn giọng.

Hành trình giành lại sự sống của Hồng Minh là chuỗi ngày điều trị căng thẳng và đầy thử thách. Các y, bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã nỗ lực hết mình để tìm phác đồ phù hợp, theo dõi sát sao từng chỉ số, từng biến chuyển nhỏ nhất sau ghép.

Các y, bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương luôn quan tâm, nỗ lực cứu chữa, giành lại sự sống cho Hồng Minh (Ảnh: Hương Hồng).

Theo các bác sĩ, ca ghép tủy của Minh diễn ra thuận lợi. Sau ghép, các chỉ số huyết học dần ổn định, cơ thể đáp ứng tốt, không xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. Đó là tín hiệu vô cùng đáng mừng.

Nhưng để có được ca ghép ấy, gia đình Minh đã phải bước qua một "ngưỡng cửa" khác: ngưỡng cửa của hy vọng.

Sau bài viết "Cô gái trẻ cần gấp 1 tỷ đồng cứu mạng, bác sĩ kêu gọi sự giúp đỡ", thông qua báo Dân trí, bạn đọc trên cả nước đã chung tay ủng hộ Minh số tiền 518.684.012 đồng.

Bên cạnh đó, gia đình còn nhận trực tiếp hơn 232 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Hồng Minh đã nhận được hơn 750 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí quý giá, giúp Minh chi trả chi phí ghép tủy, thuốc men và chăm sóc hậu ghép.

Hồng Minh nhập viện từ tháng 11/2024 với chẩn đoán suy tủy xương rất nặng, cách duy nhất để cứu sống em là ghép tủy (Ảnh: Hương Hồng).

“Em biết ơn các y, bác sĩ và báo Dân trí, cùng các cô, chú, anh, chị, bạn đọc, nhà hảo tâm... Nếu không có sự hỗ trợ ấy, gia đình em không thể xoay xở nổi số tiền lớn như vậy. Em mang ơn mọi người vì đã cho em cơ hội được sống tiếp”, Hồng Minh xúc động nói.

Trong suốt quá trình điều trị, phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng luôn đồng hành, kết nối và hỗ trợ gia đình Minh hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ.

Cán bộ phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - truyền máu Trung ương cùng bà Khương Thị Huyền (mẹ của Hồng Minh) trân trọng đón nhận số tiền 518.684.012 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, chia sẻ: “Trường hợp của Hồng Minh là hoàn cảnh rất khó khăn. Sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện giúp em được ghép tủy kịp thời.

Chúng tôi thực sự trân trọng nghĩa tình đó. Nhìn Hồng Minh hôm nay đủ điều kiện xuất viện, ai cũng vui mừng”.

Chiều muộn, khi hoàn tất thủ tục ra viện, Minh khẽ nắm tay mẹ. Gió xuân thổi qua, mang theo chút se lạnh, nhưng trong nụ cười của cô gái trẻ là một mùa xuân rất khác, mùa xuân của sự hồi sinh.

“Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tuân thủ tái khám đầy đủ và sống thật tốt, xứng đáng với tình yêu thương mọi người dành cho em”, Minh nói.

Hồng Minh gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, cùng các y, bác sĩ đã giúp tái sinh cuộc đời em (Ảnh: Hương Hồng).

Trong nụ cười của Minh ngày xuất viện, không chỉ có niềm vui được sống thêm một mùa xuân, mà ở đó còn là sự nâng đỡ âm thầm của biết bao tấm lòng nhân ái đã kịp dang tay.

Và có lẽ, điều quý giá nhất Minh mang về sau ca ghép tủy không chỉ là sức khỏe dần hồi phục, mà là niềm tin rằng giữa cuộc đời này, khi con người nắm lấy tay nhau thì hy vọng sẽ không bao giờ tắt.