Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thận

Giữa không khí Tết đến xuân về rộn ràng khắp nơi, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1957, thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ sống trong những ngày tháng nặng trĩu lo toan.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người phụ nữ ấy oằn vai gánh cả chuỗi bi kịch gia đình khi chồng đau yếu triền miên, con gái mù lòa phải chạy thận hàng tuần, con trai út đã mãi mãi ra đi.

Chị Tình bị mù lòa đôi mắt từ lúc lọt lòng mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tôi chưa từng dám nghĩ đến một cái Tết trọn vẹn. Với tôi, Tết cũng chỉ như bao ngày thường", bà Bình nghẹn ngào chia sẻ.

Năm 1976, bà Bình kết hôn với ông Nguyễn Đình Thiệu (SN 1952), người cùng xã. Cuộc sống ban đầu tuy thiếu thốn nhưng vợ chồng bà vẫn tin vào tương lai khi lần lượt đón 3 người con chào đời. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu khi 2 người con sau đều mang số phận kém may mắn.

Chị Nguyễn Thị Tình (SN 1981) bẩm sinh đã mù cả hai mắt. Vợ chồng bà đã ôm con đi khắp nơi chạy chữa với hy vọng tìm lại ánh sáng nhưng tất cả đều vô vọng. Chị Tình lớn lên trong bóng tối, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào gia đình.

Người con gái mỗi tuần chạy thận 3 lần, nay nằm liệt giường vì đôi chân teo tóp (Ảnh: Dương Nguyên).

Người con trai út, anh Nguyễn Đình Độ (SN 1987), sinh ra khỏe mạnh và từng là niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ. Đến năm học lớp 7, anh bất ngờ mắc bệnh về thị giác rồi mù hẳn. Từ đó, gia đình nhỏ chìm trong nỗi đau chồng chất.

Không đầu hàng số phận, 2 chị em dắt díu nhau đến Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên (cũ) để sinh hoạt, học chữ nổi và tập làm những công việc như bán tăm, tẩm quất để tự nuôi sống bản thân, đỡ đần cha mẹ phần nào.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Cuối năm 2016, anh Độ liên tục nhập viện vì suy thận cùng nhiều biến chứng tim, phổi. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, năm 2017, anh qua đời, để lại nỗi đau cho bố mẹ, người thân.

Mất con chưa nguôi, bà Bình lại tiếp tục gánh thêm nỗi lo khác khi chị Tình cũng mắc suy thận, phải xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần.

Chồng bà Bình sức khỏe suy kiệt, đau ốm triền miên (Ảnh: Dương Nguyên).

Suốt nhiều năm lao động cật lực để lo tiền thuốc men cho con, ông Thiệu dần suy kiệt sức khỏe. Từ năm 2011, ông mắc tê chân, tắc mạch máu, thoát vị đĩa đệm. Sau phẫu thuật, ông hạn chế vận động, chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi trái gió trở trời, ông nằm một chỗ, ăn uống khó khăn.

Căn nhà nhỏ giờ đây có 2 người bệnh liệt giường. Người chồng đau yếu, người con gái mù lòa, suy thận, đôi chân ngày càng teo tóp. Mỗi ngày, người mẹ gần 70 tuổi là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Bà vừa làm ruộng vườn, vừa về nhà chăm chồng, lo cho con.

Mỗi tuần 3 lần, bà lại bắt xe đưa con gái vượt hơn 35km đến bệnh viện chạy thận. Những chuyến đi tốn kém ấy đã trở thành việc quen thuộc trong cuộc sống chồng chất khó khăn, nợ nần của gia đình bất hạnh.

Bà Bình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái (Ảnh: Dương Nguyên).

"Nhiều đêm, tôi mệt mỏi, xót xa cho số phận đến không ngủ được. Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ, nếu mình gục ngã lúc này chồng và con gái biết trông cậy vào ai", bà Bình chia sẻ và khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ông Trần Xuân Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết, gia đình bà Bình là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương khi nhiều thành viên mắc bệnh nặng. Theo ông Lĩnh, chính quyền đã thường xuyên quan tâm, kêu gọi hỗ trợ, động viên gia đình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy chỉ phần nào san sẻ trước mắt.

"Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình bà Bình vơi bớt khó khăn", ông Lĩnh bày tỏ.