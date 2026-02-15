Tiệm rửa xe tăng giá gấp 3 trong ngày cận Tết vẫn tấp nập khách

Hà Nội: Giá rửa xe ngày Tết tăng gấp 3 lần ngày thường (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

8h sáng, tiếng chuông báo thức kéo anh Hưng bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu. Sửa soạn ăn uống nhẹ nhàng nhưng không khoác lên mình bộ đồ công sở thường nhật, người đàn ông của gia đình này lựa chọn quần áo thoải mái với hành trang là nhiều thiết bị điện tử phục vụ mục đích giải trí, bởi hôm nay là “ngày toàn dân rửa xe”.

Nhiều người thức dậy sớm hơn so với ngày đi làm bình thường để đỡ phải xếp hàng tại các tiệm rửa xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dẫu cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể, anh Hưng vẫn không phải là vị khách hàng có mặt sớm nhất tại tiệm rửa xe gần nhà. Trên thực tế, ngay từ 7h30, cửa hàng thuộc địa bàn phường Yên Hòa (Hà Nội) này đã ghi nhận lưu lượng khách hàng tấp nập mang ô tô đến làm sạch.

“Nhà tôi có 2 chiếc ô tô và 2 chiếc xe máy, rửa xe thôi chắc cũng mất nửa ngày”, anh Hưng tự giễu trong lúc lái chiếc Toyota Yaris vào khu vực nhân viên chỉ định. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn giật mình khi biết giá rửa ô tô dịp cận Tết Nguyên đán tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Dù cửa hàng đã huy động số lượng lớn nhân sự từ sớm nhằm đáp ứng lưu lượng khách hàng tăng đột biến, song anh Hưng vẫn bị hẹn chờ 45 phút mới tới lượt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

“Hôm nay là 28 Tết, các tiệm rửa xe phụ thu cũng không phải chuyện lạ. Dù vậy, bình thường chi phí rửa xe, hút bụi nội thất là 80.000 đồng mà nay tăng lên 250.000 đồng thì cũng cao quá”, anh Hưng chia sẻ.

Đây là tình hình chung của các cửa hàng rửa xe trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Với xe máy, mức phí không tăng mạnh bằng, “chỉ” gấp đôi ngày thường, ví dụ từ 20.000-25.000 đồng/xe tăng lên mức 50.000 đồng/xe.

Một cửa hàng rửa xe máy trên đường Thụy Khuê ghi nhận tình trạng một thợ “ôm” cùng lúc nhiều xe từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại phố Võ Thị Sáu (Hà Nội) - nơi tập trung nhiều tiệm rửa xe cả hai bánh và bốn bánh hoạt động, có địa chỉ ghi nhận tình trạng cả nhà đồng loạt “ra sân”. Người rửa xe, người lau khô, người giặt khăn, người quét dung dịch làm bóng lốp, đảm bảo quy trình xử lý công việc trôi chảy, mạch lạc.

Chị Nhàn (nhân vật đã được đổi tên - PV) chia sẻ: “Người Việt mình có phong tục dọn dẹp nhà cửa trước Tết để loại bỏ điều cũ, đón tài lộc và may mắn. Rửa xe là một việc có ý nghĩa như vậy. Nếu nói việc phụ thu không phải là tranh thủ kiếm thêm thì không đúng, nhưng tiệm nào cũng vậy, mình cũng không thể đi ngược số đông”.

Theo chị Nhàn, khách rửa xe máy thường tập trung đến tiệm vào buổi chiều, ít khi đến từ sáng sớm như khách đi ô tô (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những người chơi xe phân khối lớn, cận Tết Nguyên đán cũng là dịp chịu chi hơn bình thường, bằng cách tìm đến các cửa hàng detailing (chăm sóc xe chuyên sâu). So với các tiệm rửa xe máy thông thường, các cơ sở chăm sóc mô tô chuyên sâu có quy trình cầu kỳ với tổng thời gian làm sạch, đánh bóng có thể lên tới 1 tiếng/xe.

Ghi nhận tình hình tại một địa chỉ chăm sóc xe mô tô trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội), lượng xe xếp hàng chờ đến lượt đã lên tới hơn 10 chiếc, nhưng các kỹ thuật viên vẫn kiên nhẫn làm sạch từng chi tiết một cách kỹ càng. Anh Lâm, một khách hàng vừa gửi xe cho biết: “Họ hẹn tôi chờ khoảng 3-4 tiếng mới xong”.

Thường ngày, cơ sở chăm sóc mô tô chuyên sâu này báo giá khoảng 100.000-120.000 đồng tùy dòng xe và với dịp cận Tết, khách hàng được thông báo phụ thu thêm khoảng 50.000 đồng. Với những xe có độ bẩn cao, bám nhiều bùn đất, cửa hàng sẽ thu thêm phí, “tính ra thì ngang với rửa xe ô tô bình thường”, theo chia sẻ của anh Lâm.

Theo một kỹ thuật viên, những ngày cận Tết Nguyên đán thường xuyên phải làm việc liên tục từ 9h sáng đến 8h tối mới kịp trả xe cho khách, có người còn sẵn sàng gửi lại xe qua đêm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc rửa xe giá cao ngày cận Tết dường như đã trở thành một thông lệ với người Việt, bởi ai cũng muốn có một chiếc xe sạch sẽ trong những ngày đầu năm mới. Cũng có nhiều người dùng chủ động rửa xe tại nhà nhưng chủ yếu là để tiết kiệm thời gian, không muốn xếp hàng chờ đến lượt tại các cơ sở vệ sinh chuyên dụng.