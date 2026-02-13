Người mẹ có 2 con bị bệnh đón nhận hơn 415 triệu đồng ngày cận Tết

Chiều 12/2, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 375.740.849 đồng đến gia đình chị Ngân Thảo Vy (30 tuổi, trú thôn 10, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến số tài khoản cá nhân của chị Vy.

Bên cạnh đó, thông qua bài viết, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ trực tiếp gia đình chị Vy 40 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, chị Vy được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 415 triệu đồng.

Ông Lương Hồng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Du thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao biểu trưng số tiền 375.740.849 đồng đến chị Vy (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Ngân Thảo Vy là nhân vật trong bài viết “Vợ chồng trẻ như bị “trời hành”: Nếu không được điều trị, con tôi sẽ chết!”.

Gia đình chị Vy có hoàn cảnh trớ trêu khi cả 2 con đều bị bệnh. Người con đầu là Lưu Trâm Anh (7 tuổi) bị ung thư máu. Con thứ 2 là Lưu Quang Đạt (2 tuổi) bị bại não. Qua thời gian chữa bệnh cho 2 con, kinh tế gia đình rơi vào khánh kiệt, chị phải cầu cứu bạn đọc báo Dân trí.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ gia đình chị Vy.

Đón nhận món quà quý báu từ bạn đọc báo Dân trí, chị Vy gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm đã yêu thương, ủng hộ 2 con của chị trong suốt thời gian qua.

“Số tiền bạn đọc hỗ trợ, giúp tôi có kinh phí chữa trị cho 2 con. Hiện, Trâm Anh đã xạ trị được 2 mũi, con đáp ứng thuốc tốt, sức khỏe dần cải thiện. Còn Đạt sau khi được tập luyện thường xuyên, chân tay bớt co cứng, cơn gồng ít hơn, con đã có thể bò”, chị Vy chia sẻ.

Hiện, chị Vy ở nhà cùng với gia đình nội, ngoại đưa 2 con đi viện, còn anh Lưu Văn Thức (33 tuổi, chồng của chị) sang Hàn Quốc lao động từ tháng 1.

Ông Lương Hồng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Du trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí.

Gia đình chị Vy có hoàn cảnh éo le khi có 2 con đều bị bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).

“Trong bế tắc, khi gia đình không biết xoay xở vào đâu để lo chi phí điều trị cho 2 cháu thì sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí đã mang đến niềm hy vọng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất quý giá, giúp gia đình có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Sỹ chia sẻ.

Theo ông Sỹ, sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí đối với các hoàn cảnh éo le, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

“Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc Ban Biên tập, toàn thể phóng viên, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm một năm mới nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc”, Chủ tịch UBND xã Xuân Du bày tỏ.