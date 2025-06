Người phụ nữ góa bụa: “Có mơ tôi cũng không nghĩ mình xây được nhà”

Ngày 18/6, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái dành tặng gia đình bà Lê Thị Hải (54 tuổi, trú tại làng Trô, xã Giao An). Căn nhà nằm trong Chương trình “Xây nhà Nhân ái” do báo Dân trí phát động trên toàn quốc.

Bà Lê Thị Hải là nhân vật trong bài viết Vợ nghèo từng mua chịu quan tài cho chồng, cứ mưa to lại "bỏ nhà đi trốn".

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương trao biểu trưng số tiền do bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bà Lê Thị Hải (Ảnh: Hoàng Dương).

Bà Hải là người dân tộc Mường, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Năm 2020, chồng bà mất vì ung thư gan. Ngày ông qua đời, bà con lối xóm phải quyên góp tiền để lo hậu sự, thậm chí chiếc quan tài cũng phải mua chịu.

Suốt nhiều năm qua, bà Hải và con trai sống trong căn nhà sàn cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi hoàn cảnh éo le của bà được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã nhiệt tình hỗ trợ. Chỉ trong vòng một tuần, bạn đọc đã quyên góp giúp gia đình bà số tiền 42.414.831 đồng. Số tiền này đã được chuyển đến bà Hải trong đợt kết chuyển tuần 1 của tháng 6.

Đón nhận món quà đặc biệt từ bạn đọc, bà Lê Thị Hải xúc động chia sẻ: “Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình có thể xây được nhà mới. Nhờ bạn đọc báo Dân trí và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, tôi mới có cơ hội phá bỏ căn nhà cũ để xây lại một ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn”.

Bà Hải vui mừng trong ngày khởi công xây nhà mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua báo Dân trí, bà Hải gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước: “Đây là nguồn động lực rất lớn để mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, không biết đến bao giờ tôi mới có được căn nhà mới. Tôi xin cảm ơn tấm lòng thơm thảo của mọi người rất nhiều”.

Bên cạnh sự giúp đỡ từ bạn đọc, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình bà 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bà Hải cho biết sẽ vay mượn thêm từ họ hàng và nhờ sự giúp sức của bà con lối xóm để xây dựng căn nhà mới, dự kiến rộng gần 100m2.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và quý độc giả trên cả nước.

Ông Sơn chia sẻ, chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi bài viết về hoàn cảnh gia đình bà Hải được đăng tải, bạn đọc trên cả nước đã chung tay giúp đỡ với số tiền hơn 42 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình bà Hải vào thời điểm này.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Đỗ Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, đây không phải lần đầu tiên báo Dân trí đồng hành cùng bà con xã Giao An. Trước đó, báo đã nhiều lần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lần này, sự giúp đỡ dành cho bà Lê Thị Hải tiếp tục thể hiện tinh thần nhân ái, tương thân tương ái của cộng đồng.

“Đây là món quà thiết thực và là nguồn động lực to lớn giúp gia đình bà Hải vượt qua khó khăn”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, sau khi căn nhà hoàn thiện, chính quyền địa phương mong rằng bà Hải và con trai sẽ nỗ lực hơn nữa để cải thiện cuộc sống, không phụ lòng các nhà hảo tâm và sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí.