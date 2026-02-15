Điều động, bổ nhiệm 476 sĩ quan dự bị phục vụ tại ngũ ở xã, phường

Ngày 15/2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố, trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng công chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp.

Thực hiện công văn của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã rà soát nhân sự, đề nghị, điều động, bổ nhiệm các chức danh theo quy định.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Gia Lai có 476 cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định được điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, gọi vào phục vụ tại ngũ ở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao quyết định tuyển dụng, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại các xã, phường (Ảnh: Đức Dũng).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu đội ngũ cán bộ trên cương vị, chức trách mới, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí quyết tâm; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau khi trao quyết định, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường nhanh chóng cập nhật quân số, tổ chức trực, sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Bính Ngọ 2026 theo quy định; báo cáo cấp trên để tổng hợp, quản lý theo phân cấp.

Các sĩ quan dự bị nhận quyết định tuyển vào phục vụ tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Hồng Phúc).

Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 228, ngày 31/12/2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tổ chức lại lực lượng này theo hướng tinh gọn, thống nhất chỉ huy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.