Người bố 3 con hồi sinh sau tai nạn nghiêm trọng do ngã từ trên cao (Video: Hương Hồng).

Từ bờ vực sinh tử...

Đầu tháng 10, cuộc sống của 1 gia đình nhỏ nơi vùng cao tỉnh Lào Cai rơi vào bi kịch. Trong lúc làm phụ hồ, anh Hoàng Văn Kiên (SN 1986, trú xã Quy Mông) bất ngờ ngã từ trên cao, bị đa chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não, dẫn đến hôn mê sâu.

Khi được chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Kiên phải thở máy, não tổn thương nặng, tiên lượng vô cùng xấu. Các bác sĩ nỗ lực từng giờ để duy trì sự sống cho anh.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 224.108.066 đồng do bạn đọc hảo tâm giúp đỡ tới chị Phạm Thị Giang (vợ anh Kiên) (Ảnh: CTV).

Phía ngoài phòng hồi sức, chị Phan Thị Giang (SN 1990, vợ anh Kiên) ngồi nép mình nơi góc hành lang bệnh viện, ánh mắt như dán vào khung cửa kính. Suốt nhiều tuần, người mẹ 3 con chỉ ăn qua loa bằng gói xôi chia 2 bữa.

“Lúc ấy, em chỉ biết cầu trời cho anh Kiên tỉnh lại, dù chỉ một lần nhìn em và các con”, chị Giang nhớ lại.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Kiên được báo Dân trí đăng tải trong bài viết “Gói xôi chia hai bữa, người vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịch”, đã lay động hàng ngàn trái tim bạn đọc.

Từ khắp mọi miền đất nước, những tin nhắn, cuộc gọi chan chứa yêu thương và các khoản quyên góp đã gửi về, tiếp sức người vợ nghèo trong hành trình giành giật sự sống cho chồng.

Ngày 20/11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 224.108.066 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ gia đình anh Kiên qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Phan Thị Giang trước đó để phục vụ việc điều trị cho anh Kiên.

Ngoài ra, tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân của chị Giang, gia đình được ủng hộ gần 90 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Kiên đã nhận được hơn 314 triệu đồng từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Người đàn ông trụ cột gia đình bị ngã từ trên cao xuống đất, dẫn tới đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

“Nếu không có các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí, có lẽ em đã mất anh Kiên mãi mãi. Em biết ơn tất cả mọi người đã giúp chồng em hồi sinh, cho gia đình em một phép màu”, chị Giang xúc động nói.

Khi bàn tay nhân ái chạm đến "phép màu"

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, anh Kiên đã tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục và được xuất viện. Hiện anh Kiên đã có thể nói chuyện, đi lại nhẹ nhàng và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. 2 tháng nữa, anh sẽ quay lại bệnh viện để thực hiện ca ghép sọ, bước quan trọng hoàn thiện quá trình điều trị.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã mang đến cơ hội sống cho 1 lao động nghèo nơi vùng cao. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới những tấm lòng nhân ái!”.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, anh Kiên đã dần hồi phục và được tạm xuất viện (Ảnh: CTV).

Sau chuỗi ngày dài sống trong nước mắt và tuyệt vọng, giờ đây chị Giang đã thở phào nhẹ nhõm khi chồng dần hồi phục, từng bước trở lại với cuộc sống bình thường bên gia đình. Người đàn ông từng nằm mê man giữa ranh giới sống - chết, nay đã có thể tự đứng dậy, đi lại và phục vụ được bản thân.

“Anh bảo, chỉ cần còn sống, anh sẽ làm lại từ đầu để nuôi con khôn lớn”, chị Giang run run kể.

Trên chuyến xe trở về Lào Cai, anh Kiên ngồi tựa vai vợ. Bên ngoài, những dải núi nối nhau như bức tường thành che chở, cũng giống như hàng triệu tấm lòng đã nâng đỡ anh qua cơn bão của số phận.

Phía sau hành trình hồi sinh ấy là bàn tay tận tụy của những người thầy thuốc, là tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí, là niềm tin và nghị lực của người vợ nghèo.