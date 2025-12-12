Khởi công 7 nhà Nhân ái tại Cao Bằng, chung tay giúp dân bản sau bão lũ

Ngày 12/12, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ Khởi công 7 ngôi nhà Nhân ái tại xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng.

May mắn thoát 2 cơn bão, 7 hộ dân Cao Bằng phấn khởi chờ đón nhà Nhân ái (Video: Thế Hưng).

Tổng số tiền hỗ trợ 7 gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 và 11 là 420 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập cho biết, địa phương hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Mỳ 60 triệu đồng; hộ anh Vương Văn Máng 30 triệu đồng để có thêm kinh phí làm nhà.

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.

Về phía địa phương có sự tham dự của ông Phan Văn Dựng, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập; ông Triệu Xuân Nho, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Độc Lập; ông Trần Văn Sinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Độc Lập; ông Nông Vĩnh Nam, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng.

Tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và bạn đọc đã đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí.

Đồng thời, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Cao Bằng; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chính quyền xã Độc Lập, đã phối hợp, tạo mọi điều kiện để báo Dân trí khởi công xây dựng 7 ngôi nhà Nhân ái.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, cuối tháng 10, đoàn công tác của báo Dân trí tới khu Nặm Phan, xóm Bản Làng (xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng) để khảo sát thực tế tình hình thiệt hại của người dân sau bão số 10, 11.

Thời điểm đó, xã Độc Lập chìm trong cảnh hoang tàn, ruộng vườn xác xơ, tiêu điều, nhà cửa đổ nát. Trên những cây cao, sát chân núi đá của thung lũng Nặm Phan vẫn còn hằn vết bùn đất… dấu tích sau trận lũ gây ngập cả một khu dân cư.

Tận mắt chứng kiến cảnh bão lũ gây ra những thiệt hại nặng nề, báo Dân trí quyết định trích số tiền bạn đọc ủng hộ để giúp 7 hộ gia đình tại đây xây dựng nhà mới. Số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/1 hộ.

Trong đó, 7 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng đều thuộc diện hộ nghèo, gồm: gia đình anh Dương Văn Chinh (SN 1983); anh Hoàng Văn Tờ (SN 1993); chị Trương Thị Mỵ (SN 1983); anh Vương Văn Bình (SN 1989); anh Vương Văn Ca (SN 1991); anh Vương Văn Máng (SN 1972); anh Hoàng Văn Mỳ (SN 1991).

“Tuy nhiên, chúng tôi rất mong bà con làng xóm chung tay giúp đỡ các hộ dân này thêm ngày công, vật chất để các hộ sớm hoàn thiện ngôi nhà”, nhà báo Xuân Toàn bày tỏ.

Chứng kiến lễ khởi công chỉ sau hơn 1 tháng khảo sát, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí xúc động chia sẻ: “Chúng tôi thực sự thấy hạnh phúc khi thay mặt bạn đọc và cơ quan chức năng biến ước mơ của bà con thành hiện thực. Mong rằng, số tiền của bạn đọc ủng hộ sẽ nhanh chóng hoàn thiện công trình, để bà con kịp có nhà mới đón Tết”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bà con xã Độc Lập, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ thêm 7 hộ gia đình, để các hộ có mái ấm khang trang hơn, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Nắm tay những người dân đã may mắn đi qua cơn bão, ông Toàn tin rằng, với sứ mệnh nhân ái được kế thừa từ nguyên Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn, báo Dân trí nguyện làm “cánh chim” mang tấm lòng từ tâm tới mọi miền Tổ quốc.

“Chúng tôi đi tới những vùng sâu, vùng xa để ghi lại bước chân đến trường của con trẻ nơi đây gửi tới bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó, bạn đọc Dân trí sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh không quen biết. Tôi tin rằng, niềm tin đó ý nghĩa hơn rất nhiều so với vật chất, giúp đỡ cho bà con còn khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn khẳng định.

Cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, ông Phan Văn Dựng, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập cam kết sẽ công khai, minh bạch để nguồn lực được phát huy trọn vẹn giá trị và đến đúng người, đúng đối tượng.

“Những phần quà hỗ trợ quý báu không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, mà từ đó giúp họ có động lực vươn lên thoát nghèo. Mong rằng, chương trình nhân ái của báo sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng”, ông Dựng chia sẻ.

Tại buổi khởi công, lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã thay mặt bạn đọc trao tặng 10 phần quà tới 10 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Các hộ nhận nhà Nhân ái cũng được tặng phần quà là chăn ấm của bạn đọc ủng hộ.

Xúc động khi sắp được ở trong ngôi nhà mới, chị Vàng Thị Mình (SN 2002) quyết tâm cùng bố mẹ vay thêm 30 triệu đồng để xây nhà mới to đẹp, khang trang hơn.

Chị Mình cho biết, bản thân và gia đình thấy may mắn khi đã bình an thoát khỏi 2 cơn bão liên tiếp. Sự mất mát qua đi và nhờ sự chung tay của bạn đọc mà cuộc sống mới đã mở ra. Chị chuẩn bị kết hôn với chồng là anh Dương Văn Lý (SN 2002) và dọn về căn nhà mới trước tết.

“Em vui lắm, ngôi nhà cũ là nhà gỗ đã xuống cấp. Ngôi nhà này là niềm mơ ước từ rất lâu của cả gia đình. Nhà xây xong, chúng em sẽ đi làm để có thêm kinh tế phụ giúp gia đình”, chị Mình xúc động chia sẻ.