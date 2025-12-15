Bạn đọc Dân trí đồng hành xây nhà phao tặng người dân vùng rốn lũ (Video: Hương Hồng).

Chiều 15/12, tại trụ sở báo Dân trí, anh Vũ Chương, Phó Chủ tịch Hội Mậu Thân 1968 toàn cầu cùng các thành viên đã trao số tiền 22.200.000 đồng ủng hộ Dự án xây dựng nhà phao chống lũ (mã số 250508) giúp người dân vùng rốn lũ tại xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là lần thứ 2 Hội Mậu Thân 1968 toàn cầu đồng hành cùng dự án. Trước đó, năm 2020, hội từng ủng hộ 29.768.000 đồng, góp phần xây dựng những căn nhà phao đầu tiên của báo Dân trí, mang lại sự an toàn cho người dân nơi tâm lũ tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi trao ủng hộ, anh Vũ Chương chia sẻ: “Chúng tôi hiểu sâu sắc giá trị của sự bình yên. Khi thấy bà con phải phá mái nhà để thoát lũ, chúng tôi không thể đứng ngoài. Nhà phao là giải pháp nhân văn, thiết thực và chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào hiệu quả lâu dài của chương trình”.

Đại diện báo Dân trí trân trọng đón nhận số tiền 22.200.000 đồng từ Hội Mậu Thân 1968 toàn cầu ủng hộ Dự án nhà phao chống lũ (Ảnh: Hương Hồng).

Đại diện báo Dân trí, Trưởng Khối Nhân ái Phạm Đình Mạnh trân trọng cảm ơn Hội Mậu Thân 1968 toàn cầu vì sự đồng hành bền bỉ cùng dự án nhà phao chống lũ: “Mỗi căn nhà phao được dựng lên là thêm một gia đình thoát khỏi nỗi sợ hãi mùa lũ.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý hội vì đã chung tay cùng Dân trí hướng về đồng bào vùng rốn lũ. Mong rằng, thông qua hội và các thành viên, tinh thần nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ, có thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay cùng dự án nhà phao”.

Nhà phao chống lũ là mô hình do báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền và chuyên gia triển khai, được xem như “phao cứu sinh” cho người dân vùng lũ. Với thiết kế có khả năng nổi theo mực nước, được neo cố định chống trôi, nhà phao giúp người dân trú ẩn an toàn, đồng thời bảo vệ tài sản, gia súc và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Trước đó, năm 2020, công trình "Xóm nhà phao báo Dân trí" đã ra đời với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng, do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Công trình gồm 50 căn nhà phao chống lũ tặng bà con xã Minh Phú, tỉnh Quảng Trị.

Qua nhiều mùa mưa lũ, mô hình nhà phao cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thiểu rủi ro về người và tài sản cho các hộ dân được hỗ trợ, kể cả trong những đợt lũ lớn.

Năm nay, trước những thiệt hại nặng nề của người dân miền Trung, bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, báo Dân trí đã và đang triển khai các chương trình tái thiết, đặc biệt là đẩy mạnh dự án xây dựng 50 nhà phao tặng bà con vùng lũ 2 xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo dự tính, 50 căn nhà phao có diện tích khoảng 20m2/căn, tổng trị giá xây dựng 1,75 tỷ đồng.