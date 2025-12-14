Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk: "Những hành động thiết thực vì đồng bào vùng lũ"

Ngày 13/12, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa phương này.

Tỉnh Đắk Lắk đang huy động các nguồn lực xã hội, cùng với ngân sách hỗ trợ nhân dân xây dựng lại hơn 680 nhà bị sập hoàn toàn, sửa chữa gần 1.500 nhà bị hư hỏng nặng do bão lũ.

Người dân tại khu vực trũng của xã Tuy An Bắc phấn khởi khi hay tin dự án nhà phao chống lũ sẽ được triển khai (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Thiên Văn bày tỏ sự vui mừng khi hay tin báo Dân trí sẽ triển khai dự án xây dựng 50 nhà phao chống lũ tặng người dân 2 xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân của tỉnh Đắk Lắk.

"Tỉnh rất ủng hộ việc làm ý nghĩa, nhân văn của báo Dân trí qua những hành động thiết thực vì đồng bào vùng lũ", ông Nguyễn Thiên Văn chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay, giúp đỡ người dân vùng lũ vơi bớt những khó khăn, vất vả.

Ông Đào Tấn Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, tại địa bàn xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc - khu vực trũng, năm nào cũng bị ngập lụt, nên ngoài việc triển khai các nhà tầng để chống lũ, phương án nhà phao là một giải pháp phù hợp.

Những căn nhà phao báo Dân trí trao tặng từng giúp bà con tỉnh Quảng Trị an tâm trong mùa mưa lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Đào Tấn Lộc, khi mưa lũ xảy ra, nhà phao cần để sẵn lương thực, nước uống phục vụ con người và kèm theo việc cất trữ lúa giống.

"Sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua, tôi thấy lúa giống của người dân bị cuốn trôi, nhiều nơi không còn lúa giống cho vụ mùa tiếp theo. Trong khi đó, nhiều giống lúa trên thị trường chưa chắc đã phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để cho năng suất mong muốn.

Do đó, nếu triển khai nhà phao chống lũ, bà con nên lưu ý đến việc trữ giống lúa trong những căn nhà này là điều rất thiết thực", ông Lộc chia sẻ.

Bên trong nhà phao, người dân tích trữ lúa giống và mang theo nhu yếu phẩm cần thiết khi mưa lũ về (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc cho biết, trên địa bàn xã có nhiều khu vực là vùng trũng thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt hàng năm hoặc ngập sâu khi mùa mưa lũ về. Đặc biệt là một số khu vực nằm ở hạ lưu sông Kỳ Lộ.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt, người dân tại các thôn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, qua tìm hiểu thì thấy, mô hình nhà phao báo Dân trí triển khai được làm bằng tôn lạnh, có hệ thống thùng phuy rỗng giúp nổi trên mặt nước và được giữ cố định bằng cột ở 4 góc là giải pháp hiệu quả, đã giúp hàng chục hộ dân vùng "rốn lũ" ở tỉnh Quảng Trị vượt qua thiên tai an toàn.

50 căn nhà phao chống lũ được báo Dân trí triển khai hiệu quả tại tỉnh Quảng Bình cũ vào năm 2020 (Ảnh: Tiến Thành).

"Chúng tôi rất mong báo Dân trí sẽ triển khai những căn nhà phao giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn xã có nơi tránh trú an toàn và bảo quản tài sản trong mùa mưa lũ", ông Quang mong muốn.