Sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội vẫn chưa nhận được tiền A80 đợt 2

Ngày 15/12, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã bị khởi tố liên quan tới việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Cũng bị khởi tố với ông Phạm Văn Long còn có ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, ông Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng. Tội danh khởi tố là Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra trước đó xác định, vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chi trả 1.928.640.000 đồng cho 984 sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, tương ứng mỗi sinh viên nhận 1.960.000 đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng.

Khi Báo Dân trí đưa tin về sự việc, nhà trường đã tổ chức họp mặt sinh viên, giải thích rằng đây chỉ là số tiền đợt 1. Nhà trường còn chi trả đợt 2 là 580.000 đồng, trao kèm giấy chứng nhận vào tháng 12.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo giải trình của nhà trường với sinh viên, 17 buổi luyện tập của các em được Nhà nước duyệt chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền bồi dưỡng là 1.960.000 đồng.

Tuy nhiên nhà trường trừ tiền ăn uống trong 11 ngày là 440.000 đồng/người. Số tiền bồi dưỡng sinh viên thực nhận là 1.520.000 đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí đêm ngày 15/12, N.M.T - sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - cho biết các em vẫn chưa nhận được khoản tiền đợt 2 như cam kết của nhà trường.

"Giáo viên chủ nhiệm thông báo trước lớp cho chúng em rằng phải đợi cơ quan chức năng kết luận mới chi trả nốt khoản tiền trên", T. nói.

Một sinh viên khác cũng chia sẻ chưa nhận được tiền đợt 2.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và 2 bị can còn lại đã thống nhất phương án chỉ chi trực tiếp cho sinh viên một phần, số tiền còn lại giữ lại để chi cho cán bộ nhà trường.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho sinh viên, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia sự kiện A80.

Hiện tại, ngoài Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng phản ánh về tiền bồi dưỡng A80.

Chiều 15/12, M.Đ.A - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - cho biết vẫn chưa nhận được tiền. Số tiền mà các em được thông báo chi trả là 1.558.100 đồng. Điều khiến A. không đồng tình với nhà trường là việc trường đã trừ đi hơn 460.000 đồng tiền ăn dù từng thông báo sẽ lo ăn uống cho sinh viên.

"Một giáo viên còn nhắn trong nhóm rằng lẽ ra chúng em được nhận 2.020.000 đồng, trong đó tiền ăn không bị trừ vì nhà trường xin được một khoản. Nhưng do một bạn sinh viên đã mang chuyện tiền A80 lên mạng xã hội nên chúng em bị trừ tiền ăn. Lý do này em không thấy thuyết phục", A. chia sẻ.