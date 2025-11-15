Vợ ung thư gục ngã khi chồng nguy kịch trong phòng hồi sức (Video: Hương Hồng).

Vợ chống chọi với ung thư, chồng giành giật sự sống từng giây trong phòng hồi sức

Trong phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Chu Văn Động (SN 1953, trú ở xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang hôn mê sâu sau gần 1 tháng nhập viện.

Căn phòng yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh khô khốc của máy thở, máy lọc máu… cho thấy tình trạng nguy kịch của người bệnh.

Sau gần 1 tháng nhập viện, ông Chu Văn Động vẫn hôn mê sâu (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình trạng bệnh nhân, bác sĩ Vũ Văn Trịnh, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

“Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên đêm 14/10 trong tình trạng tắc ruột biến chứng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt đại tràng, đưa 2 đầu ruột non ra làm hậu môn nhân tạo 2 bên”.

Bác sĩ Trịnh cho biết thêm, sau mổ, bệnh nhân rơi vào sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, tiên lượng dè dặt. Hiện bệnh nhân phải lọc máu và hồi sức tích cực liên tục để duy trì sự sống. Quá trình điều trị sẽ lâu dài, chi phí rất lớn.

Ông Động đang được thở máy, lọc máu và hồi sức tích cực liên tục để duy trì sự sống, với chi phí điều trị rất lớn (Ảnh: Hương Hồng).

“Bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le, người vợ đang điều trị ung thư vẫn phải chăm sóc chồng. Kinh tế gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng theo đuổi việc điều trị lâu dài. Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân”, bác sĩ Trịnh chia sẻ.

Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt mệt mỏi, bà Đinh Thị Mụa (SN 1956, vợ ông Động) ngồi lặng trước cửa phòng bệnh của chồng. Đưa hai bàn tay với những ngón khô quắt lên mặt lau mồ hôi, bà Mụa nghẹn giọng:

“Vừa truyền xong thuốc ở Bệnh viện Quân y 103, tôi vội bắt xe ôm sang đây để xem ông ấy thế nào. Gần 1 tháng rồi, ông nhà tôi vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ dặn phải có người nhà liên tục ở bên.

Còn nước còn tát, tôi gắng ở đây với ông ấy, để thằng út về quê vay tiền. Nhưng tôi chả hy vọng gì. Vì từ hôm ông ấy nhập viện, gia đình tôi đã vay hơn 200 triệu đồng rồi, giờ chẳng biết vay ở đâu”.

Vừa rút kim truyền thuốc, bà Mụa tất tả bắt xe ôm sang chăm chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Lời cầu cứu nghẹn lòng giữa hành lang bệnh viện

Quay mặt giấu đi những giọt nước mắt tuyệt vọng, bà Mụa bùi ngùi kể, ông bà sinh được 3 người con. Con gái cả lập gia đình ở xa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Con trai thứ 2 từng bị tai biến mạch máu não, giờ nằm liệt giường, không thể tự chăm bản thân.

Chỗ dựa duy nhất của ông bà lúc này là anh Chu Viết Tuân (SN 1980, người con trai út). Nhưng cuộc sống của anh Tuân cũng vô cùng vất vả. Không có vốn liếng, người đàn ông 45 tuổi đi phụ hồ để nuôi 3 đứa con ăn học.

Từ lúc ông Động nhập viện, gia đình đã vay nợ hơn 200 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Khi mẹ lâm bệnh nặng, bố nguy kịch tính mạng, người con trai hiếu thảo chạy đi chạy lại như con thoi giữa bệnh viện và quê nhà để xoay tiền chữa trị cho bố mẹ.

“Mẹ em vừa truyền thuốc mà vẫn phải ở lại bệnh viện chăm bố, lòng em như lửa đốt. Nhưng em vẫn phải về quê để xoay tiền. Nhà chẳng còn gì để bán, vay nợ cũng nhiều quá rồi, giờ em không biết vay ở đâu nữa. Phận làm con không báo hiếu được bố mẹ, em khổ tâm lắm!”, anh Tuân nấc nghẹn khi chia sẻ với phóng viên qua điện thoại.

Người phụ nữ mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn bật khóc: “Mong các bác, cô, chú, anh, chị… giúp cho ông ấy được về với con, cháu!”. (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi ôm túi thuốc, bà Mụa nhìn như dán vào tấm cửa kính phòng bệnh. Bên trong, người chồng của bà vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Nghĩ đến những gian nan trước mắt, khi gia đình đã lâm vào cảnh khốn quẫn, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bà lão 69 tuổi mang căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn muộn bật khóc nức nở:

“Tôi mang án tử rồi, chỉ mong các bác, cô, chú, anh, chị… giúp cho ông ấy được về với con, cháu!”.