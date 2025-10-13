Gói xôi chia 2 bữa, người vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịch (Video: Hương Hồng).

Những ngày qua, câu chuyện về số phận nghiệt ngã của người đàn ông trụ cột gia đình, anh Hoàng Văn Kiên (SN 1986, trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) khiến các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng nhiều bệnh nhân và người nhà... ai cũng xót xa, thương cảm.

Bác sĩ Lê Hải Sơn, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại cho biết: “Bệnh nhân Hoàng Văn Kiên, 39 tuổi, dân tộc Mường, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do ngã cao khi lao động”.

Người đàn ông trụ cột gia đình gặp tai nạn ngã từ trên cao xuống đất, hiện tính mạng vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hải Sơn cho biết thêm, anh Kiên bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu nhu mô não 2 bên, xuất huyết dưới nhện, gãy xương thái dương và tay trái. Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu mở cửa sổ sọ trán, đỉnh, thái dương để cứu sống anh.

Hiện tại, anh Kiên vẫn hôn mê sâu, não phù nề, phải thở máy và điều trị tích cực, tiên lượng dè dặt. Mỗi ngày, chi phí ngoài danh mục Bảo hiểm chi trả như thuốc đặc trị, vật tư tiêu hao, dinh dưỡng chuyên biệt… tốn khoảng 5 triệu đồng.

“Anh Kiên là lao động chính trong gia đình có vợ, 3 con nhỏ và 2 người chị ruột bị thiểu năng trí tuệ. Sự sống của anh Kiên đang được níu giữ từng giờ bằng nỗ lực của ê-kíp điều trị. Nhưng để có thể tiếp tục duy trì việc chữa trị, rất cần sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, để người cha ấy có cơ hội hồi phục, trở về với các con…”, bác sĩ Sơn bày tỏ.

Hàng loạt máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ anh Kiên duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Gương mặt vô cùng lo lắng, chị Phan Thị Giang (SN 1990, vợ anh Kiên) ngồi nép mình nơi góc hành lang bệnh viện, ánh mắt như dán vào khung cửa kính phòng hồi sức. Trong phòng, chồng chị đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

“Hơn 10 ngày rồi, chồng em vẫn chưa tỉnh lại. Máy móc và dây dợ nhiều thế kia, em sợ lắm. Chồng em mà có mệnh hệ gì thì 4 mẹ con em biết trông cậy vào đâu”, người vợ tội nghiệp đưa 2 tay ôm mặt khóc nức nở.

Lấy vạt áo lau nước mắt, chị Giang kể về hoàn cảnh gia đình mình. Sinh sống ở vùng núi của tỉnh Lào Cai, vợ chồng chị không có tài sản gì ngoài mấy sào nương cằn cỗi. Lấy nhau đã hơn 10 năm, gia đình nhỏ 5 nhân khẩu vẫn sống trong căn nhà lụp xụp cùng đại gia đình nhà chồng.

Gương mặt đầy lo lắng của người vợ trước tình trạng nguy kịch của chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Bố anh Kiên mới qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Gia đình có 2 người chị ruột chậm phát triển trí tuệ nên mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai anh Kiên.

Ngày 28/9, khi đang lợp mái tôn thuê cho một hộ dân trong xã, anh Kiên không may trượt chân ngã từ trên cao xuống, bất tỉnh tại chỗ. Do chấn thương quá nặng, anh được chuyển đi Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

Gia cảnh nghèo khó, lo được bữa ăn cho cả nhà đã là điều chật vật, vợ chồng anh Kiên chưa bao giờ có khoản tiền dự phòng. Lúc chị Giang đưa chồng đi Hà Nội cấp cứu, hàng xóm xúm vào giúp đỡ, người cho năm chục, người một trăm nghìn.

Chi phí điều trị cho anh Kiên vô cùng tốn kém, chị Giang đã phải nhờ người ở quê vay hộ hơn 100 triệu đồng.

Nơi quê nhà, 3 đứa con nhỏ ngày đêm mong ngóng tin tức của cha mẹ (Ảnh: CTV).

Phòng hồi sức im ắng đến rợn người, chỉ có âm thanh của máy thở và mùi thuốc sát trùng. Người đàn ông trụ cột gia đình vẫn nằm bất động, giành giật từng hơi thở. Bên ngoài, người vợ nín thở dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của chồng. Chị hy vọng, anh sẽ vượt qua cửa tử, để trở về với các con…

“Tiền đem theo và tiền vay mượn gửi xuống cũng đã hết rồi, mấy ngày nay, cả ngày em chỉ dám ăn 1 gói xôi. Bác sĩ bảo chồng em phải điều trị tích cực và rất tốn kém. Nhà em khó khăn, em biết tìm đâu được tiền bây giờ! Cầu xin các bác, cô, chú… cứu chồng em với!”, chị Giang chắp tay trước ngực, nghẹn lời.