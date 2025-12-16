Đi Lào 7 ngày chỉ tốn 10 triệu, cô gái Việt mê loạt trải nghiệm rẻ bất ngờ

Lựa chọn rời xa những chuyến du lịch biển quen thuộc, Nguyễn Thu Thảo (Hải Phòng, hiện kinh doanh thời trang) quyết định dành kỳ nghỉ để khám phá Lào - đất nước hiền hòa, giàu bản sắc.

Chỉ với khoảng 10 triệu đồng, Thảo cho biết cô đã có một tuần trải nghiệm “đáng từng phút”, từ ngắm thác, ngắm khinh khí cầu, đi tàu cao tốc đến tham gia lễ khất thực lúc bình minh.

Thảo lựa chọn di chuyển bằng máy bay từ Việt Nam sang Viêng Chăn, bắt đầu hành trình 7 ngày rong ruổi qua Viêng Chăn - Luang Prabang - Vang Vieng.

Những trải nghiệm “nhất định phải thử" khi đến Lào

Trong suốt chuyến đi, cô lần lượt ghé thăm nhiều điểm nổi tiếng. Ở Luang Prabang, cô tới thác Kuang Si, chùa Wat Xieng Thong, phố cổ, bảo tàng cung điện hoàng gia, động Pak Ou, tham gia lễ khất thực, đi thuyền trên sông Mekong, thưởng thức ẩm thực tại Maison Sam San.

Tại Viêng Chăn, Thảo tới Patuxay - công trình được xây dựng để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. Cô cũng không bỏ lỡ chùa Pha That Luang - ngôi chùa tháp có quy mô lớn, và kiến trúc đẹp nhất tại Lào.

Vang Vieng để lại ấn tượng với Thảo bởi Viengtara Resort, núi Nam Xay, Blue Lagoon 2, trải nghiệm ngắm khinh khí cầu. Nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên nguyên sơ và kỳ nghỉ yên bình.

“Kỳ nghỉ năm nay, tôi muốn đổi gió, tìm về thiên nhiên núi rừng, tắm thác và đi du thuyền trên sông. Lào đáp ứng đúng những gì tôi mong đợi”, cô chia sẻ.

Trong hàng chục điểm đến, Thảo ấn tượng nhất với động Pak Ou (Luang Prabang) - nơi lưu giữ hàng ngàn tượng Phật hàng trăm năm tuổi.

“Muốn vào động phải đi thuyền, cảm giác rất linh thiêng. Bước vào trong, tôi choáng ngợp trước số lượng tượng Phật nhiều đến mức không đếm xuể”, cô kể.

Phố cổ Luang Prabang cũng là điểm đến khiến Thảo bất ngờ. “Tôi nghĩ đây là khu phố cổ yên bình, nhưng hóa ra buổi tối cực kỳ sôi động, có chợ đêm bắt đầu từ 18h30”, cô nhớ lại.

Cô gái Hải Phòng đánh giá ngắm khinh khí cầu ở Vang Vieng là trải nghiệm “nhất định phải thử" khi đến Lào. Ngày nào cũng có khinh khí cầu bay, nên du khách có thể thỏa thích chụp ảnh check-in. Ngoài ra, cô gợi ý du khách thử tàu cao tốc chạy 165 km/h để di chuyển giữa các tỉnh vừa để trải nghiệm vừa để lưu lại những bức hình ấn tượng.

Trong những trải nghiệm văn hóa, Thảo còn nhớ mãi lễ khất thực diễn ra lúc 5h30 - nghi lễ tôn giáo đẹp và trang nghiêm của Phật giáo Lào.

Mê mẩn món nước chấm ăn gì cũng ngon

Với Thảo, thiên nhiên Lào đẹp theo kiểu mộc mạc và giữ được nét nguyên sơ. Dù lượng khách check-in đông, các điểm du lịch vẫn sạch sẽ, quy củ. Không chỉ cảnh quan, con người Lào cũng để lại cho cô nhiều thiện cảm.

Cô cũng thấy ẩm thực Lào rất hợp khẩu vị và dễ ăn. Thu Thảo rất thích jeow som - loại nước chấm của Lào "chấm gì cũng ngon". Thảo thấy gần như không có món nào khó thưởng thức.

Tổng chi phí cho 1 tuần ở Lào của Thảo rơi vào khoảng 10 triệu đồng, trong đó phần tốn nhất là di chuyển và khách sạn.

Phương tiện đi lại, thủ tục nhập cảnh

Theo trải nghiệm của cô, Lào là điểm đến tiết kiệm và phù hợp với du khách Việt bởi giá dịch vụ lưu trú dễ chịu, ăn uống rẻ, vé tham quan phải chăng, phương tiện di chuyển linh hoạt từ xe máy, tàu cao tốc, đến ô tô tự lái....

Ngoài ra, thủ tục nhập cảnh nhanh và đơn giản cũng là một thuận lợi cho những người Việt có ý định tới Lào. Người Việt Nam được miễn visa khi nhập cảnh vào Lào với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày (du lịch, công tác, thăm thân…).

Du khách cần mang hộ chiếu hợp lệ, đối với trẻ em thì cần có giấy khai sinh, tờ khai nhập cảnh (thông thường sẽ điền tại sân bay hoặc trên máy bay), các xác nhận vé khứ hồi, vé xác nhận đặt phòng khách sạn.

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Lào là mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, vì thời tiết mát mẻ, khô ráo, ít mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan và khám phá.

Lưu ý khi tham quan

Theo Thu Thảo, khi du lịch tại Lào, du khách cần chú ý giữ tư trang cẩn thận ở nơi đông người, khi vào chùa nên mặc trang phục kín đáo như váy dài hoặc quần dài.

Du khách nên chuẩn bị giày dép thoải mái vì di chuyển nhiều, có thể đặt khách sạn gần trung tâm để tiết kiệm thời gian.

Ảnh: Thu Thảo