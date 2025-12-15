Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”

Cậu bé mồ côi mẹ: “Xin giữ lại chân cho con!” (Video: Hương Hồng).

Hoàn cảnh bất hạnh của cậu bé mắc 2 bệnh ung thư

Cậu bé tội nghiệp kể trên là em Vũ Đức Tân (SN 2009, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Một ngày đầu đông lạnh giá, phóng viên Dân trí tới bệnh viện K Tân Triều thăm Tân, ngay sau khi lá thư kêu cứu của em gửi tới tòa soạn.

Vừa trải qua đợt truyền hóa chất nên Tân khá mệt mỏi. Trong không gian buồng bệnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng, tiếng máy tiêm chạy đều… cậu bé 16 tuổi nằm thiêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền, mái đầu lơ thơ vài sợi tóc.

Cậu bé mồ côi mẹ đứng trước nguy cơ mất đi chân trái do mắc ung thư xương (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Đỗ Thị Xuyến (SN 1966, bà nội của Tân) khẽ kéo lại tấm chăn cho đứa cháu nội bất hạnh mà lòng đau như cắt. Đưa tay quệt nước mắt, bà nghẹn giọng: “Thằng bé đau lắm đấy, mỗi lần truyền hóa chất là lại nôn ói, người run lên. Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc trong lòng…”.

Bà Xuyến nhớ lại, tháng 6 năm nay, Tân hay kêu đau nhức chân trái. Lúc cháu nội kéo ống quần lên, bà không khỏi lạnh sống lưng khi thấy chân trái Tân sưng to, đỏ lựng…

Linh cảm chuyện chẳng lành, bà vội đưa cháu đi khám. Nhận kết quả Tân mắc ung thư xương đùi trái, bà Xuyến ôm cháu nội khóc nức nở giữa sân bệnh viện.

Để giữ được chân, Tân phải được ghép xương với chi phí lên tới 200 triệu đồng. Ông bà nội Tân đã già yếu, không biết phải xoay xở như thế nào (Ảnh: Hương Hồng).

Kể từ đó, cuộc sống của Tân gắn liền với bệnh viện. Trên hành trình níu kéo sự sống cho đứa cháu nội tội nghiệp, bà Xuyến đã quen với từng bậc cầu thang, lối đi trong bệnh viện... Bà luôn mang theo chiếc túi vải cũ, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, chai nước lọc và ít bánh mì “phòng khi cháu đói”.

Nói về đứa cháu bất hạnh, người bà nghèo khó quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

“Cháu tôi chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Mẹ mất vì ung thư phổi khi Tân mới 2 tuổi. 3 tuổi, cháu phát hiện ung thư phần mềm, nay lại mắc ung thư xương. Sao số cháu tôi lại khổ thế này!”, bà Xuyến khóc nấc.

Khi Tân lên 10 tuổi, bố Vũ Văn Quỳnh đi bước nữa rồi dọn ra ở riêng. Từ đó đến nay, Tân lớn lên trong vòng tay ông bà nội.

Cậu bé 16 tuổi có hoàn cảnh vô cùng éo le, mồ côi mẹ, bố đi bước nữa, em phải nương tựa ông bà nội già yếu (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Xuyến sức khỏe suy giảm sau nhiều năm lao động vất vả. Ông nội Tân, dù đã ngoài 60 tuổi vẫn nhận công việc bảo vệ cách nhà gần 20km, gom góp từng đồng lo thuốc thang cho cháu.

Bố của Tân sống trong nghèo khó, nên khi con mắc bệnh hiểm nghèo cần chi phí chữa trị lớn, anh cũng “lực bất tòng tâm”.

Lời khẩn cầu nhói lòng: “Con không muốn cắt chân, xin ông, bà, cô bác giúp đỡ con!”

Dù bệnh tật giày vò, nhưng Tân rất ham học, cứ đỡ đau lại lấy sách vở ra ôn bài. Cậu bé rất thích môn Sinh học và mơ ước trở thành điều dưỡng.

“Sau này, con muốn trở thành điều dưỡng để chăm sóc mọi người, giống như các cô chú chăm sóc con bây giờ. Con muốn nhanh khỏe để đi học lại, để bà đỡ vất vả… Con không muốn cắt chân, xin ông, bà, cô bác giúp đỡ con!”, Tân khẩn cầu, đôi mắt rưng rưng.

3 tuổi Tân mắc ung thư phần mềm, với bao nỗ lực chạy chữa, căn bệnh tạm ổn, nay lại mắc ung thư xương (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hoàng Thu Trang, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: "Cháu Vũ Đức Tân được chẩn đoán mắc ung thư xương đùi trái".

Bác sĩ Trang cho biết thêm, năm 2012, Tân từng phát hiện và điều trị ung thư phần mềm, đến nay bệnh này đã khỏi. Tuy nhiên, tháng 6 năm nay, Tân lại phát hiện mắc ung thư xương. Cháu đã điều trị hóa chất liều cao hết 12 tuần và hiện có chỉ định phẫu thuật.

Có 2 phương án phẫu thuật cho Tân. Phương án 1 là cắt cụt chi, kinh phí không quá tốn kém nhưng không bảo tồn được chi. Phương án 2 là ghép xương nhân tạo với chi phí khoảng 200 triệu đồng. Đây là phương án tối ưu để bảo tồn chi, bởi Tân đang điều trị với hóa chất khá ổn định, có khả năng ghép xương nhân tạo, tránh nguy cơ tàn tật.

Mắc bệnh hiểm nghèo, cậu bé 16 tuổi ham học đang đứng trước một tương lai vô cùng u ám, bởi người thân của em đã lâm vào cảnh “lực bất tòng tâm” (Ảnh: Hương Hồng).

Lịch mổ của Tân đã được lên kế hoạch. Các bác sĩ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện K đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ gia đình, nhưng thời gian thì không chờ đợi. Nếu không sớm có kinh phí, cơ hội giữ lại đôi chân cho Tân sẽ trôi qua vĩnh viễn.

“Tân có hoàn cảnh éo le, mẹ mất sớm, bố đã có gia đình riêng, cháu ở với ông bà nội già yếu, cuộc sống khó khăn. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu sớm được phẫu thuật”, bác sĩ Trang bày tỏ.