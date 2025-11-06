Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”

Gia đình chị Thảo kiệt quệ giữa cơn bạo bệnh, mong nhà hảo tâm giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Người mẹ chống chọi án tử, mong được sống để nhìn con lớn lên

Người phụ nữ mang số phận bi đát ấy là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1992, trú tại xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng).

Một buổi trưa cuối tháng 10, chúng tôi tìm đến thôn Cao Xá thăm chị, ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt.

Trên chiếc giường bề bộn quần áo cũ trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, 2 con của chị là Nguyễn Thái Hà (SN 2013) và Nguyễn Minh Lâm (SN 2016) đang ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu, xanh xao của mẹ mà gào khóc. Dường như 2 đứa trẻ lo sợ, chỉ lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý sẽ rời xa mãi mãi…

Người mẹ 2 con mắc ung thư máu, sau hơn 1 năm chạy chữa, gia đình đã phải vay hơn 190 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, đưa tay lau nước mắt cho các con, người phụ nữ bất hạnh nghẹn giọng: "Vừa truyền hóa chất xong ít hôm, giờ em không còn chút sức lực nào. Hai đứa con sợ mẹ chết nên cứ gào khóc mãi không thôi. Em biết bệnh của mình nặng lắm, sợ là không còn nhiều thời gian nữa.

Cứ mỗi khi tuyệt vọng muốn buông xuôi, em lại nghĩ đến các con. Chính vì 2 đứa con mà em cố sống. Dù chỉ thêm 1 ngày, em cũng muốn sống để được nhìn thấy con, được ôm các con trong lòng. Như vậy là em mãn nguyện rồi…".

Hai con là động lực để người mẹ cố gắng sống tiếp (Ảnh: Hương Hồng).

Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên gương mặt người phụ nữ bất hạnh. Gạt nước mắt, chị Thảo kể về cuộc sống vất vả của mình.

Chị xây dựng gia đình khá sớm và hơn 10 năm nay 2 vợ chồng vẫn sống chung với bố mẹ. Không có nghề phụ, gia đình 6 nhân khẩu chủ yếu trông vào mấy sào ruộng và đồng tiền công thợ hàn bấp bênh của chồng chị.

Hoàn cảnh gia đình nhà chồng chị Thảo cũng vô cùng éo le. Bà Bùi Thị Mưu (SN 1948, mẹ chồng chị Thảo) bị xẹp đốt sống nhiều năm, lưng còng rạp, đi lại khó khăn. Bố chồng chị mắc bệnh tâm thần, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác…

Giữa lúc đôi vợ chồng nghèo đang “đầu tắt mặt tối” lo mưu sinh thì tai họa bất ngờ ập xuống. Đầu năm 2024, chị Thảo thấy cơ thể mệt mỏi, sụt cân, sốt cao liên tục và chảy máu chân răng... Chồng chị gác lại công việc, đưa vợ lên Hà Nội khám. Sau hàng loạt xét nghiệm, hai vợ chồng nín thở chờ kết quả.

Hoàn cảnh gia đình chị Thảo quá éo le, bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật (Ảnh: Hương Hồng).

Bạo bệnh khiến gia đình kiệt quệ, địa phương mong nhà hảo tâm giúp đỡ

“Khi nhận tờ giấy kết luận là ung thư máu, em không tin vào mắt mình, tai ù đi… Em biết mắc ung thư là mang án tử. Em chết coi như xong thân em, nhưng 2 đứa con còn nhỏ quá, chúng sống thế nào nếu không có mẹ”, chị Thảo nấc nghẹn, không nói hết câu.

Từ ngày phát hiện bệnh, chị Thảo bỏ hết công việc đồng áng, tập trung điều trị. Người chồng cũng bỏ việc hàn xì thuê để vào viện chăm vợ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay chị lâm bệnh trọng khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Chị Thảo đau lòng khi nghĩ đến một ngày 2 đứa con thơ sống thiếu mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

"Năm 2024, em đã truyền 4 đợt hóa chất và 1 đợt điều trị triệu chứng. Bệnh thuyên giảm được ít thời gian, nhưng tháng 3 năm nay, em bị tái phát, phải truyền thêm 3 đợt hóa chất nữa. Để lo cho vợ, chồng em đã vay mượn hơn 190 triệu đồng. Giờ gia đình em đã quá kiệt quệ, không thể vay đâu được nữa.

Ai cũng muốn sống, nhưng có lẽ phận mình đến thế, em đành chấp nhận. Em không muốn chồng con mang nợ thêm nữa… ", cảm xúc đau đớn trái chiều đan xen, giằng xé tâm can, chị Thảo ôm mặt bật khóc.

Chị Thảo muốn sống thêm dù chỉ một ngày để được bên con, nhưng lại không muốn chồng con mắc thêm nợ nần, cảm xúc đau đớn trái chiều đan xen, khiến trái tim người mẹ tan nát (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Huy Thực, Trưởng thôn Cao Xá, cho biết: "Gia đình chị Thảo rất khó khăn, bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nằm viện, 2 con còn nhỏ, bố mẹ chồng thường xuyên đau ốm. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, không đáng là bao.

Nhìn chị gồng mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bà con trong thôn rất xót xa. Tuy nhiên, vì cuộc sống ở nông thôn ai cũng khó khăn nên không giúp được nhiều. Qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để chị Thảo có kinh phí tiếp tục chữa bệnh".