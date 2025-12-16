Phân vùng lương tối thiểu là căn cứ tính toán tiền lương, chế độ

Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ 1/1/2026 tăng 7,2% so với hiện nay.

Trước đó ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương nhận thấy phát sinh bất cập về phân vùng tiền lương, trong đó có TPHCM.

Những phát sinh này đã được kiến nghị và ghi nhận trong nghị định về tiền lương tối thiểu mới của Chính phủ.

Trao đổi về vấn đề này, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân đề xuất các địa phương, cấp công đoàn cần tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến người lao động về phân lại vùng tiền lương sau sắp xếp đơn vị hành chính, kịp thời phát hiện những khu vực có sự chênh lệch quá lớn, đặc biệt là các xã, phường giáp ranh.

"Việc này giúp bảo đảm đời sống của đoàn viên, lao động, tránh tác động tiêu cực tới dịch chuyển lao động. Bởi nếu chỉ cách một con đường hay một cây cầu mà tiền lương chênh lệch đáng kể, người lao động sẽ có sự so sánh", bà Ngân nêu thực tế.

Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân (Ảnh: Văn Quang).

Đối với các khu vực giáp ranh, bà đề xuất không chênh lệch quá một vùng lương. Nguyên tắc này giúp các nơi có điều kiện lao động, mức sống tương đồng không khác biệt quá lớn.

Liên quan đến phân vùng tiền lương tối thiểu, bà Ngân cho rằng đây không chỉ là căn cứ để chi trả tiền lương mà còn là cơ sở tính toán nhiều khoản thu nhập, chế độ khác của người lao động.

Do đó, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động kiến nghị cơ quan chức năng cần rà soát, điều chỉnh phân vùng đồng bộ trên phạm vi cả nước, dựa trên đánh giá lại chi phí sinh hoạt, điều kiện lao động, thực tế địa bàn sau sáp nhập cũng như không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục thu thập số liệu, đánh giá về mức sống tối thiểu, tình hình phát triển kinh tế, chỉ số lạm phát và các yếu tố liên quan để đề xuất Chính phủ các vùng lương tối thiểu phù hợp trong thời gian tới.

Bà Ngân đề nghị cơ quan chuyên môn cần lưu ý đánh giá cả các yếu tố gắn với đời sống người lao động như đi lại, ăn ở, việc làm, học tập, trường học cho con hay nhu cầu giải trí, khám chữa bệnh…

Trước đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, sau sắp xếp, TPHCM có 168 xã. Việc phân vùng lương tối thiểu từ cấp huyện cũ sang cấp xã mới dẫn đến một số xã, phường, đặc khu trong cùng một không gian lao động nhưng lại thuộc hai phân vùng lương khác nhau, cách biệt tới hai bậc vùng.

Cụ thể, Liên đoàn lao động TPHCM nhận thấy với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt ở một số xã, phường, đặc khu trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) đã tiệm cận vùng I, không còn phù hợp với mức lương vùng III.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động TPHCM đã kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III lên vùng I đối với: Xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Ngãi Giao, xã Nghĩa Thành, xã Long Hải, xã Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP về mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó chấp thuận điều chỉnh các đơn vị nêu trên từ vùng III lên vùng II.