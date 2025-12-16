Thu nhập 7 triệu ở Hà Nội, chàng trai vừa chăm con, vừa nuôi vợ học đại học

Thu nhập ít ỏi, "phải liệu cơm gắp mắm"

Hơn 12h, sau khi chở một vị khách đến phố Trâu Quỳ (Hà Nội), nhận về khoản tiền công 20.000 đồng, anh Trịnh Đình Kỳ (29 tuổi) tắt ứng dụng xe ôm công nghệ, vội vã về nhà trông con để vợ kịp giờ tới trường.

Mỗi ngày, chàng trai căn từng phút để vừa đi làm kiếm tiền, vừa làm tròn vai ông bố bỉm sữa.

Trịnh Đình Kỳ và vợ Nguyễn Thị Mai (22 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) yêu nhau nhiều năm trước khi quyết định kết hôn. Việc “lỡ có bầu” khiến cả hai đối diện với lựa chọn khó khăn, nhưng họ vẫn quyết định bước vào hôn nhân bằng niềm tin dành cho nhau.

Gia đình nội ngoại đều ở quê, làm nông nghiệp. Bố mẹ của cả hai cũng đã có tuổi, không có điều kiện kinh tế để hỗ trợ nhiều.

Người vợ vẫn đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Vì vậy, Kỳ trở thành lao động chính trong nhà. Chàng trai chọn thuê trọ ở tại khu vực xã Thuận An (thuộc huyện Gia Lâm cũ). Nơi này cách trường vợ anh khá xa, nhưng bù lại chi phí rẻ, khu dân cư xung quanh yên tĩnh, phù hợp để nuôi con nhỏ.

Vợ chồng Đình Kỳ và cô con gái nhỏ gần 3 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đình Kỳ lựa chọn làm công việc shipper (giao hàng) để chủ động về thời gian. Mỗi cuốc xe ứng dụng trừ hơn 30%, anh Kỳ nhận về hơn 60% chi phí. Nhiều cuốc chạy ngắn, số tiền nhận về chỉ 15.000-20.000 đồng, nhưng chàng trai vẫn cần mẫn tích góp để có tiền nuôi gia đình ở Hà Nội đắt đỏ.

Trung bình, mỗi tháng trừ các chi phí, anh nhận về khoản thu nhập khoảng 7 triệu đồng.

Với tổng thu nhập này, vợ chồng anh phải “liệu cơm gắp mắm” trong từng khoản chi. Anh Kỳ liệt kê: Tiền phòng 2 triệu đồng, tiền ăn 2 triệu đồng, chi phí bỉm sữa 1 triệu đồng.

Phần còn lại, Kỳ dành để đóng học phí cho vợ. Nếu trong tháng không có đám hiếu hay đám hỉ nào thì khoản thu nhập gần như vừa đủ.

Gia đình nhỏ duy trì thói quen đi chợ 1-2 lần mỗi tuần, nấu 1 bữa chính dùng cho cả ngày để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dù vậy, bữa ăn vẫn cố gắng đủ chất có thịt, rau, củ quả. Bố mẹ đôi bên thường hỗ trợ gia đình nhỏ bằng cách gửi thức ăn từ quê, rau quả trong vườn nhà.

Muốn vợ học đại học để có tương lai tốt hơn

Anh chia sẻ: “Cuộc sống ở Hà Nội đắt đỏ cũng khiến tôi cảm thấy áp lực. Nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nên chúng tôi luôn động viên nhau. Than vãn nhiều quá dễ nản lắm”.

Với công việc giao hàng, Kỳ có thể linh hoạt về thời gian để vừa đi làm, vừa trông con giúp vợ. Ngày vợ nghỉ học, anh chạy đơn từ sáng sớm, cũng có ngày anh đi làm đến tận đêm muộn. Công việc vất vả, nhưng chàng trai chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại bởi nghĩ đằng sau mình là vợ và con gái. Anh chịu vất vả phần hơn, nhưng vợ con có được điều kiện sống tốt hơn.

Những ngày vợ học cả ngày, Kỳ ở nhà chăm con. Anh cười nói: “Trông con từ sáng đến tối mệt lắm. Nhiều khi chẳng kịp nấu cơm dọn nhà. Nhưng mãi rồi cũng quen, giờ tôi có thể chăm con khéo không kém gì các bà, các mẹ”.

Cũng theo chàng trai, anh luôn động viên vợ phải kiên trì học tập bởi anh hiểu giá trị của tri thức. “Tôi đi làm sớm nên càng hiểu chỉ có học, sau này mới có tư duy tốt, mới thay đổi được cuộc sống. Tôi muốn vợ học xong đại học để có tương lai tốt hơn”, anh nói.

Theo Đình Kỳ, những vất vả, khó khăn là thử thách để cả hai xây dựng hạnh phúc bền vững hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Đình Kỳ, khó khăn lớn nhất với anh không phải việc thiếu ngủ hay mệt mỏi mà là cảm giác thời gian trôi quá nhanh so với tốc độ kiếm tiền của bản thân. Anh luôn cố gắng tìm thêm công việc online để làm lúc rảnh nhằm tăng được thu nhập. Người vợ trẻ cũng bắt đầu thử làm các món ăn vặt, đăng bán trên trang cá nhân để có thêm khoản thu trang trải cuộc sống gia đình.

Gần đây, Kỳ lập kênh nội dung trên mạng xã hội như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh để sau này con gái có thể xem lại và hiểu cả gia đình đã cố gắng thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trên đường đi giao hàng, anh bất ngờ khi được nhiều người nhận ra và gửi lời động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động về câu chuyện chân thật và tình cảm người chồng trẻ dành cho vợ.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến tiêu cực cho rằng, cả hai quá vội vàng bước vào cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, Kỳ không quá bận tâm đến những bình luận này.

Chàng trai còn muốn gửi đến những bạn trẻ bước vào hôn nhân sớm hay có con sớm thông điệp giản dị: Nếu thật sự yêu thương nhau, những vất vả chỉ là thử thách để xây đắp hạnh phúc bền vững.

Ước mơ lớn nhất của Kỳ là sau giai đoạn khó khăn này, cả hai vợ chồng sẽ tìm được công việc tốt hơn, thu nhập ổn định hơn để lo cho con một cuộc sống đủ đầy.