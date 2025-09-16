Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ được chân trái

Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ chân trái (Video: Hương Hồng).

Vợ mất đôi tay sau cú phóng điện, chồng lam lũ ngậm ngùi lau nước mắt

Trên giường bệnh của khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1973, trú tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) nằm bất động. Tay phải của chị đã bị cắt cụt đến mỏm vai, tay trái cưa ngang cẳng tay, chân trái băng trắng quấn từ mũi bàn chân đến ngang đùi.

Chị Hoài đã hồi tỉnh sau nửa tháng nhập viện cấp cứu, nhưng tính mạng vẫn hết sức mong manh. Bỏng điện cao thế diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu nguy cơ nhiễm trùng hiện hữu… vì vậy, thần chết luôn "rình rập" cướp người phụ nữ bất hạnh này đi bất cứ khi nào.

Bất ngờ bị phóng điện cao thế, chị Hoài đã phải cắt cụt 2 tay để giữ lại mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Mỗi khi chị Hoài gắng sức trở mình, dịch vàng từ những vết bỏng sâu lại tứa ra, thấm đẫm những lớp băng trắng… Chị rùng mình cựa quậy, dòng lệ ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Có lẽ, chị Hoài đang quá đau… Nhưng, nỗi đau đớn thể xác khủng khiếp ấy dường như không sánh nổi với sự dằn vặt, giằng xé trong tâm can người phụ nữ tội nghiệp.

Chị Hoài phải đối diện và chấp nhận thực tại vô cùng nghiệt ngã là đôi tay từng làm đủ mọi việc để chăm chồng đau yếu, nuôi nấng 2 con, giờ đã không còn nữa.

Chân trái của chị Hoài đang bị hoại tử nặng, nguy cơ khó giữ (Ảnh: Hương Hồng).

Lóng ngóng đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt trên má vợ, người đàn ông lam lũ, khắc khổ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1975, chồng chị Hoài) nghẹn giọng khi kể về tai họa bất ngờ giáng xuống vợ mình:

“Chiều 9/8, em đang ở nhà thì có người đến báo vợ em bị điện giật. Em vội chạy đến thì thấy vợ nằm ngất lịm, quần áo cháy sém, khắp người bốc khói…”.

Được sự giúp sức của hàng xóm, anh Mạnh tức tốc đưa vợ đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi sơ cứu, chị Hoài được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay chiều tối cùng ngày.

Để giành giật mạng sống cho chị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hai cánh tay đã bị tổn thương quá nặng. Nhưng hiện tại, chân trái chị Hoài bị hoại tử nghiêm trọng, nguy cơ khó giữ được.

Người phụ nữ thuần nông đã hồi tỉnh, chị càng cảm nhận rõ hơn những đau đớn thể xác và cả sự dằn vặt, giằng xé tâm can, khi nghĩ đến tương lai u ám của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Gia cảnh khốn khó, chồng bệnh tật và 2 con thơ lao đao trước tai ương nghiệt ngã

Anh Mạnh nghẹn ngào cho biết thêm, sống ở vùng quê khó khăn, đất chật người đông, gia đình anh chỉ trông cả vào mấy sào ruộng trồng lúa. Bản thân anh vốn sức yếu, lại mang trong người nhiều bệnh như đau dạ dày, thoát vị đĩa đệm, tiền đình... nên không làm được việc nặng.

Gánh nặng cơm áo của gia đình 4 miệng ăn đổ dồn hết lên đôi vai người vợ đảm đang. Thế nhưng, bao năm qua, dù chắt chiu, dè sẻn đến mấy, gia đình thuần nông nghèo khó này vẫn sống trong cảnh “ăn bữa sáng lo bữa tối”, trong nhà chẳng khi nào dư nổi một đồng.

Giờ đây, khi lao động chính bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", người chồng đau yếu cùng 2 đứa con học lớp 8 và lớp 11, lập tức rơi vào cảnh lao đao, chới với, không biết bám víu vào đâu.

Người chồng ốm yếu “lực bất tòng tâm” khi vợ bất ngờ gặp nạn (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Đình Thanh, khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoài bị bỏng điện cao thế, nhập viện ngày 9/8 trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.

Do tổn thương quá nghiêm trọng, cả hai tay của chị đã bị hoại tử sâu, chúng tôi buộc phải cắt bỏ để giữ tính mạng. Phần cẳng chân trái cũng tổn thương tới gân, cơ, đang được điều trị tích cực”.

Cũng theo bác sĩ Thanh, phần mỏm cụt hai tay của chị Hoài vẫn đang phải kiểm soát nhiễm trùng. Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày để bảo tồn chân trái cho bệnh nhân, nhưng chưa thể nói trước điều gì.

Thời gian tới, chị Hoài sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa. Nếu may mắn vượt qua giai đoạn nguy kịch này, chị còn phải bước vào hành trình phục hồi chức năng lâu dài, tốn kém.

Chị Hoài nằm viện dài ngày, ở quê 2 đứa con đang học lớp 8 và lớp 11 nằng nặc xin bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền chạy chữa cho mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

“Bệnh viện đã nỗ lực hết sức để giữ lại sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chặng đường điều trị phía trước còn rất gian nan và chi phí tốn kém, trong khi gia đình đã kiệt quệ.

Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, để chị Hoài có điều kiện được tiếp tục chữa trị. Nếu sau này được lắp tay giả sẽ giúp chị rất nhiều trong sinh hoạt… ”, bác sĩ Thanh chia sẻ.