Chiếc Bentley siêu hiếm mất giá cả triệu USD dù mới chạy hơn 1.000km

Những mẫu xe sản xuất giới hạn của Ferrari, Porsche hay Lamborghini thường được định giá cao hơn nhiều so với ban đầu nếu xuất hiện trên thị trường xe "lướt", xe đã qua sử dụng. Đây vốn là những mẫu xe hiếm khi mất giá.

Tuy nhiên, với Bentley Bacalar, kịch bản quen thuộc đó đã không diễn ra. Mẫu xe từng được định vị là đỉnh cao siêu sang trị giá 2 triệu USD giờ đây lại đổi chủ với mức giá chưa bằng một nửa con số ban đầu.

Bentley Bacalar được bán đấu giá với mức giá chưa bằng một nửa so với giá chào bán ban đầu tại Abu Dhabi (Ảnh: Willem Verstraten/RM Sotheby’s).

Trong khuôn khổ sự kiện đua xe F1 tại Abu Dhabi hồi đầu tháng, RM Sotheby’s đã tổ chức một trong những phiên đấu giá đặc biệt nhất trong năm. Một trong những cái tên xuất hiện là chiếc Bentley Bacalar 2021 một đời chủ. Theo công-tơ-mét, xe mới chỉ lăn bánh 1.131km, tức là gần như mới tinh.

Bacalar được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 12 chiếc, nên nhiều người có thể cho rằng các nhà sưu tập từng bỏ lỡ cơ hội mua xe mới sẽ tranh nhau để sở hữu chiếc xe "lướt" cực hiếm này. Nhưng điều đó đã không diễn ra.

Chỉ có 12 chiếc xe mui trần siêu sang được Bentley chế tạo thủ công, giá khoảng 2 triệu USD (Ảnh: Willem Verstraten/RM Sotheby’s).

Chiếc Bentley Bacalar chuyển từ một bộ sưu tập tư nhân tại Monaco tới Abu Dhabi cuối cùng chỉ được bán với giá 876.785 USD, chưa bằng một nửa mức giá 2 triệu USD ban đầu. Như vậy, chiếc xe đã mất giá hơn 1,1 triệu USD dù mới chỉ chạy hơn 1.100km.

Điều khiến kết quả này càng đáng chú ý nằm ở thời điểm và bối cảnh. Abu Dhabi trong dịp F1 được xem là sự kiện của giới siêu giàu, những người sẵn sàng "xuống tiền" cho các mẫu xe hiếm chỉ trong chốc lát. Thế nhưng ngay cả trong điều kiện thuận lợi đó, Bacalar vẫn không đủ sức hấp dẫn.

Xét về cấu hình, đây có thể là một trong những chiếc Mulliner Bacalar bắt mắt nhất từng xuất hiện. Xe mang số khung thứ 5 trong tổng số 12, có màu sơn đỏ đậm sang trọng - Memphis Red, rất hợp với thiết kế phô trương của chiếc xe mui trần.

Bộ vành 22 inch có thiết kế hoàn thiện ba lớp, trong khi mặt mâm màu bạc với các chi tiết satin nickel.

Nội thất của chiếc Bentley Bacalar được phối màu đỏ giống như ngoại thất (Ảnh: Willem Verstraten/RM Sotheby’s).

Không gian bên trong xe Bacalar cũng rất đặc biệt, với da Linen màu kem kết hợp các mảng da đỏ mận đậm. Khoang lái còn được hoàn thiện bằng nhiều chi tiết satin nickel, ốp gỗ Vavona cùng các điểm nhấn mạ chrome.

Một trong những nguyên nhân khiến Bacalar kém hấp dẫn có thể nằm ở sự tương đồng với mẫu Bentley Continental GTC tiêu chuẩn. Trong khi một chiếc Continental GTC được cá nhân hóa đẹp mắt có giá hơn 300.000 USD, thì Bentley Bacalar có giá cao hơn gấp gần 7 lần khi mới ra mắt.