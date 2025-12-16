Bé trai sinh non 24 tuần thai, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thở

Xót xa cảnh bé trai sinh non, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thở (Video: Hương Hồng).

Hoàn cảnh éo le, nỗi đau chồng chất lên người mẹ nghèo

Trên giường bệnh khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bé Trần Tuấn Việt (sinh ngày 13/10/2024, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), nằm lọt thỏm giữa những máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ.

Mỗi khi đau đớn, bé chỉ biết rướn người, oằn mình, trán vã mồ hôi, cặp môi tái nhợt, run rẩy… Bé đang khóc, nhưng không thể bật lên thành tiếng. Bởi, âm thanh đã bị giữ lại bên trong, do bé phải đặt canuyn mở khí quản. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, nhiều người không cầm được nước mắt.

Cậu bé Tuấn Việt chào đời khi nằm trong bụng mẹ được 24 tuần tuổi và chỉ nặng 700 gram (Ảnh: Hương Hồng).

Ôm chặt con trong lòng, giọng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, mẹ bé Việt) nghẹn lại: “Từ lúc con ra khỏi lồng kính, em không dám rời con nửa bước. Đến giờ thằng bé vẫn chưa tự thở được.

Em sợ con kéo tuột dây oxy, con khó thở mà mẹ không biết. Vì thế em phải đặt hẹn giờ trên điện thoại, 30 phút đổ chuông một lần để xem con còn thở đều không…”.

Đưa tay gạt nước mắt, người mẹ nghèo bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Năm 2012, chị sinh con đầu lòng. Vợ chồng chị khao khát có thêm con, nhưng hơn 10 năm chị vẫn không thể mang thai.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị Hằng mắc chứng vô sinh thứ phát. Năm 2024, vợ chồng chị vay mượn hơn 300 triệu đồng để làm IVF (thụ tinh ống nghiệm).

Cuộc sống của cậu bé gắn liền với bệnh viện từ khi chào đời (Ảnh: Hương Hồng).

Khi biết bác sĩ thông báo chị mang song thai, người mẹ đã khóc vì quá đỗi vui mừng. Nhưng, số phận thật nghiệt ngã... Ngày 13/10/2024 chị Hằng chuyển dạ sinh con, khi thai nhi mới được 24 tuần tuổi. Do sinh quá non nên người chị của bé Tuấn Việt chỉ ở trên trần thế được 1 tháng 20 ngày.

Còn bé Tuấn Việt, ngay khi chào đời đã phải nằm lồng kính tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong nhiều tháng. Rời lồng kính, bé Việt được chuyển ngay sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục níu kéo sự sống.

13 tháng qua, ống sonde luôn gắn chặt ở mũi đứa trẻ tội nghiệp. Bé cũng chưa một lần được bú mẹ, phải ăn và uống thuốc qua ống sonde, thở qua canuy mở khí quản.

“Em sợ lắm… Em sợ lại thêm một lần mất con!”, chị Hằng vừa khóc vừa nói.

14 tháng tuổi nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa thể tự thở được, do đặt ống sonde lâu ngày nên con bị hoại tử trụ sụn mũi (Ảnh: Hương Hồng).

Con cần tiếp tục chữa trị, mẹ đã lâm cảnh kiệt quệ, không còn gì để bán

Suốt hơn 1 năm trời con nằm viện, chị Hằng không thể đi làm. Gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai anh Trần Đức Giang (chồng chị Hằng). Nhưng với thu nhập bấp bênh, ít ỏi từ thù lao của công nhân thời vụ, anh Giang cũng đành lực bất tòng tâm.

“Nhà em hoàn cảnh, nên chi phí làm IVF và chữa trị cho con hơn 1 năm nay khoảng 1 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay. Nhà cũng đã cầm cố, gia đình em kiệt quệ rồi, nhưng vì con, vợ chồng em không thể buông tay.

Mong ông, bà, cô, bác, anh, chị… giúp đỡ!”, chị Hằng chắp 2 tay trước ngực khẩn cầu, 2 hàng nước mắt ướt nhoè trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn.

Khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng sau hơn 1 năm chạy chữa cho con và chi phí để làm IVF trước đó, vợ chồng chị Hằng chủ yếu đi vay (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Thị Hiền, khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Bé Trần Tuấn Việt đã điều trị tại bệnh viện chúng tôi nhiều lần.

Lần nhập viện gần đây nhất, ngày 15/10, cháu vào viện trong tình trạng viêm phổi nặng, tăng áp phổi nặng, mềm sụn thanh quản, trên nền bệnh nhi đã mở khí quản và sinh non 24 tuần. Đây là một trường hợp tiên lượng rất nặng”.

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, do sinh non sâu, phổi của bé Việt rất yếu, khả năng tự bảo vệ kém nên nguy cơ viêm phổi tái diễn rất cao, mỗi lần tái phát đều đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bé phải điều trị hồi sức tích cực dài ngày, chi phí ước tính hàng trăm triệu đồng, chưa kể thuốc ngoài, bỉm sữa và các khoản chăm sóc đặc thù mà gia đình phải tự lo.

Con còn tiếp tục chữa trị lâu dài, người mẹ đã lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Hiền, điều khiến ekip điều trị day dứt hơn cả là hành trình đầy gian nan của bố mẹ bé Việt. Hai người đã dồn hết tình thương và gom góp toàn bộ khả năng của mình để có con.

Hai vợ chồng chị Hằng đã trải qua thời gian dài điều trị vô sinh, vay mượn hơn 300 triệu đồng để làm IVF. Song, một bé chỉ sống được hơn 1 tháng rồi mất. Tuấn Việt là hy vọng còn lại của gia đình, là tất cả tình yêu và nỗ lực mà bố mẹ cháu gửi vào cuộc đời.

“Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, để bé Việt có cơ hội tiếp tục được điều trị, được lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”, bác sĩ Hiền bày tỏ.