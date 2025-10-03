Báo Dân trí hỗ trợ khẩn cấp 6 hộ dân bị sập nhà sau bão Bualoi

Mưa bão triền miên trên vùng quê nghèo

Tính đến nay, bão Bualoi là cơn bão thứ 10 đi vào Việt Nam, trong đó xã Tương Dương đã liên tiếp phải hứng chịu 4 cơn bão (số 3, số 5, số 6 và số 10). Riêng cơn bão số 3 gây thiệt hại về nhà ở lên tới 761 tỷ đồng. Mới đây, bão Bualoi lại tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho xã Tương Dương.

Theo bà Lương Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương, chỉ trong 3 ngày, toàn xã có 101 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở. Trong đó, 6 nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 68 ngôi nhà sạt lở taluy dương; 11 ngôi nhà sạt lở taluy âm; 2 nhà bị lũ ống, lũ quét…

Bão Bualoi lại tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho xã Tương Dương (Ảnh: Thế Hưng).

Nhằm kịp thời giúp bà con ổn định cuộc sống sau bão Bualoi, đại diện báo Dân trí đã trực tiếp tới xã Tương Dương trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới các gia đình bị ảnh hưởng. Với 6 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nhà bà Quế bị sập hoàn toàn, công an xã hỗ trợ di dời những thứ còn sử dụng được để dựng lán tạm (Ảnh: Thế Hưng).

Xúc động trước sự quan tâm của báo Dân trí và bạn đọc, bà Lê Thị Quế (SN 1962, bản Thạch Dương, xã Tương Dương) rưng rưng chia sẻ: “Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu chính quyền địa phương không kịp thời vận động di dời thì thiệt hại không chỉ là nhà cửa và hoa màu”.

Hiện bà Quế và mẹ là bà Lê Thị Châu (SN 1937) phải ở tạm nhà hàng xóm. Chính quyền địa phương và công an xã Tương Dương đang hỗ trợ di chuyển những thứ còn sót lại ra khu đất trống. Trước mắt, 1 căn nhà tạm sẽ được dựng lên để bà Quế và mẹ ở trong khi chờ bố trí tái định cư.

Đại diện báo Dân trí trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới gia đình bà Quế (Ảnh: CTV).

Ông Lô Văn Thủy, Trưởng bản Thạch Dương, xã Tương Dương thông tin, gia đình bà Lê Thị Quế là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của bản. Trước mắt, các đơn vị sẽ giúp bà Quế dựng căn lán tạm với diện tích 30m2 trên đất của hàng xóm.

“Địa phương đã hướng dẫn gia đình bà Quế nộp hồ sơ để nhận đất tái định cư chính quyền bố trí và nhận nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, bà Quế có thể dọn tới ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống”, ông Thủy chia sẻ.

Báo Dân trí trao tiền ủng hộ tới các hộ dân chịu ảnh hưởng bão Bualoi tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An (Video: Thế Hưng - Nguyễn Hà Nam).

Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương cho biết, trước khi cơn bão xảy ra, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Sau khi bão tan, công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng giúp người dân tháo dỡ, di chuyển các nhà bị sập đổ.

“Việc tháo dỡ cũng gặp khó khăn do phải vận chuyển qua lối mòn, khe suối. Tuy vậy, công an xã đã phối hợp với người dân và dân quân để giúp bà con sớm dựng lại lán tạm”, Thượng tá Kha Văn Hợi cho hay.

Đại diện báo Dân trí đã tới nơi xảy ra sự cố để trao tận tay số tiền bạn đọc ủng hộ cho các hộ dân (Ảnh: CTV).

Đại diện 4 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà tại bản Ang (xã Tương Dương), chị Trương Thị Thắm (SN 2000) xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ những hoàn cảnh như gia đình chị trong thời điểm khó khăn này.

Chồng đi làm ăn xa, bản thân đang mang bầu tháng thứ 8, biến cố quá lớn bất ngờ ập đến khiến chị Thắm không biết trông vào đâu. Hiện chị cùng mẹ chồng và con trai phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Trong lúc này, mọi sự hỗ trợ đều thực sự quý giá với gia đình chị.

Những căn nhà chưa bị cuốn trôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào (Ảnh: Thế Hưng).

Đối với 2 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà là anh Nguyễn Đình Trung (SN 1985) và anh Lương Văn Thủy (SN 1985) cùng trú bản Ang, số tiền 5 triệu đồng rất đáng quý, tương đương 2-3 tháng thu nhập của các anh. Ngoài làm nông, anh Trung và anh Thủy còn nhận thêm việc làm thuê gần nhà, nhưng thu nhập mỗi tháng chỉ từ 1-3 triệu đồng.

“Mưa bão triền miên khiến cuộc sống quá vất vả. Tôi chỉ mong sớm có ngôi nhà để ổn định cuộc sống”, anh Thủy nói và gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng bạn đọc trên cả nước.

Khẩn trương ổn định cuộc sống cho người dân

Đánh giá về thiệt hại sau hàng loạt cơn bão vừa qua, bà Lương Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết, địa phương phải đón nhận “bão chồng bão”, thiệt hại trên diện rộng. Đáng lo ngại là cơn bão số 10 đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng của người dân.

“Mặc dù đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân di dời tới các điểm an toàn, tuy nhiên thiệt hại do 4 cơn bão gây ra cho xã vẫn rất lớn, đặc biệt về hạ tầng giao thông. Một tuyến đường đi vào 2 bản đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ba cây cầu bị sập và bị cuốn trôi, cô lập 4 bản với khoảng 437 hộ (tương đương 1.513 nhân khẩu). Ước tính giá trị 3 cây cầu khoảng 60 tỷ đồng”, bà Nhung thông tin.

Nơi sạt lở này từng là chỗ ở của nhiều hộ dân (Ảnh: Thế Hưng).

Để sớm ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn, bà Nhung cho biết, về nhà ở, địa phương và bà con đang chủ động khắc phục. Bộ Công an tài trợ 31 nhà lắp ghép, hiện nay đã xây dựng được 7 nhà và đang chờ bàn giao.

Đối với phương án di dời, Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho hay, 100 hộ bị ảnh hưởng phải bố trí di dời tái định cư. Trong đó, 38 hộ dân đã chủ động tìm kiếm đất và ở trong cộng đồng dân cư, số còn lại địa phương sẽ nghiên cứu phương án tái định cư tập trung.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nhung cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí đã kịp thời quan tâm, chia sẻ động viên với các hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là giá trị vật chất, mà là sự động viên tinh thần rất lớn với người dân để khắc phục sau bão.

Bà Nhung hy vọng người dân và địa phương tiếp tục nhận được sự động viên, đồng hành của báo Dân trí trong thời gian tới.