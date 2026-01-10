Vụ 130 tấn thịt bẩn: Cả hệ thống phân phối lẫn cơ quan quản lý đều bị động

Cả hệ thống phân phối và cơ quan quản lý đều bị động

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Công Thương TPHCM năm 2025, diễn ra chiều 9/1, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, chia sẻ, Sở chỉ mới biết thông tin về vụ 130 tấn thịt heo bẩn được tập kết tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long mấy ngày qua.

Song song đó, các chuỗi siêu thị tại TPHCM cũng không nắm thông tin ngay, dù sự việc đã được phát hiện từ tháng 9/2025. Điều này khiến cả hệ thống phân phối và cơ quan quản lý đều bị động. Đây là nguy cơ lớn đối với người tiêu dùng, nếu sản phẩm không đảm bảo an toàn đã lưu thông trên thị trường.

Sự việc cũng cho thấy, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong bối cảnh đó, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được Sở Công Thương TPHCM xem là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Theo ông Hùng, trước đây, hoạt động kiểm tra chủ yếu dựa trên hồ sơ, giấy tờ và chứng nhận. Với chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên thông qua việc chủ động kiểm tra sản phẩm theo ngày, theo tuần tại các hệ thống bán lẻ.

Điều này giúp chất lượng hàng hóa không chỉ được đánh giá bằng giấy tờ, mà bằng chính quá trình kiểm soát thực tế trên từng sản phẩm cụ thể. Đây chính là ý nghĩa cốt lõi của chương trình.

Hiện nay, chương trình trên tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tươi sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao và đặc biệt là sau vụ việc nêu trên, các hệ thống bán lẻ đã đề xuất và đang đẩy mạnh mở rộng sang nhiều nhóm hàng khác, trong đó có thực phẩm chế biến, đóng gói.

Người dân thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo tại siêu thị ở TPHCM (Ảnh: MM).

Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, ngành an toàn thực phẩm, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đóng vai trò bổ trợ quan trọng, giúp nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường cơ chế kiểm tra chéo giữa các hệ thống bán lẻ, nhà cung cấp và người tiêu dùng.

Phải xem lại tinh thần trách nhiệm của công ty sản xuất

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chương trình nêu trên có ràng buộc doanh nghiệp tham gia phải thông tin lập tức khi có vấn đề mất an toàn từ khâu sản xuất hay không, ông Hùng phân tích, nguyên lý hoạt động của “Tick xanh trách nhiệm” là phát hiện sớm - chia sẻ nhanh - xử lý đồng bộ.

Cơ chế "có vào - có ra" và chia sẻ thông tin giữa 12 hệ thống bán lẻ tham gia chương trình giúp phát hiện sớm rủi ro. Chỉ cần xuất hiện bất thường, các bên sẽ cùng nhận cảnh báo và sản phẩm sẽ lập tức bị dừng lưu thông để rà soát, không để đến tay người tiêu dùng.

Đại diện Sở Công Thương cho rằng, khi nhà cung cấp tự phát hiện sản phẩm có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, việc đầu tiên họ phải làm là chủ động thông báo ngay cho hệ thống bán lẻ để tạm dừng lưu thông và rà soát.

Do đó, khi sự việc 130 tấn thịt heo bẩn đã được phát hiện từ tháng 9/2025 nhưng các hệ thống phân phối lẫn cơ quan quản lý đều bị động, phải xem lại tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất.

“Không thể có chuyện doanh nghiệp đã phát hiện vấn đề nhưng lại im lặng trong thời gian dài, trong khi sản phẩm vẫn có nguy cơ lưu thông trên thị trường. Khi đó, câu chuyện trách nhiệm với người tiêu dùng và an toàn thực phẩm đặt ra rất lớn.

Khi triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, chúng tôi luôn nói rõ với các nhà cung cấp nguyên tắc rất đơn giản: Anh phải bán cái gì mà anh dám ăn”, ông Hùng nhận định.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Cũng liên quan đến sự việc nêu trên, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang tiến hành rà soát số lô, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm đã được đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, Sở này xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có các biện pháp hành động, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

"Trước mắt, chúng tôi cảnh báo người dân ngừng dùng sản phẩm. Nhưng lẽ ra phải cảnh báo từ tháng 9/2025”, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm nói, và cũng đặt câu hỏi vì sao sự việc đã được phát hiện 4 tháng nhưng đến nay doanh nghiệp mới gửi giải trình đến đối tác lẫn khách hàng, để sản phẩm vẫn lưu thông trên thị trường thời gian qua.