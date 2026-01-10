Xuân Thiện Ninh Thuận, Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn bị phạt do "ém" tin

Ngày 7/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với Công ty cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận, Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn.

Tại Quyết định số 26, Công ty cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Xuân Thiện Ninh Thuận không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính các năm 2023, 2024... cũng như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu các năm, báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu như thế nào.

Một dự án điện mặt trời của Xuân Thiện (Ảnh: CĐT).

Tại Quyết định số 25, Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn cũng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu cũng như tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán...

Gần đây, UBCKNN liên tiếp xử phạt các doanh nghiệp “ém” thông tin trái phiếu. Theo các chuyên gia, đây là động thái thanh tra quyết liệt, cần thiết trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.