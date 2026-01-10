Venezuela xem xét khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez (Ảnh: Xin Hua).

Chính phủ do Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đứng đầu cũng cho biết hôm 9/1 rằng các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đang tới Caracas, đồng thời Venezuela sẽ sớm đáp lại bằng việc cử một phái đoàn sang Washington.

Chính phủ Venezuela cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ đã quyết định khởi động một tiến trình thăm dò mang tính ngoại giao với chính phủ Mỹ, nhằm hướng tới việc tái lập các phái bộ ngoại giao tại cả hai quốc gia.”

Quan hệ Mỹ - Venezuela trở nên căng thẳng sau khi cố Tổng thống Hugo Chávez lên nắm quyền vào năm 1999. Trong vòng 10 năm sau đó, hai nước lần lượt rút đại sứ của mình.

Đến năm 2019, quan hệ ngoại giao chính thức chấm dứt hoàn toàn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận nhân vật đối lập Juan Guaidó là lãnh đạo của Venezuela.

Kể từ đó, Mỹ xử lý các vấn đề liên quan tới Venezuela thông qua một văn phòng đặt tại Bogotá, thủ đô của Colombia.

Bà Rodríguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela chỉ 2 ngày sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro. Chiến dịch này đã bị nhiều quốc gia chỉ trích và Mỹ cũng nhận được nhiều đề nghị thả ông Maduro ngay lập tức.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ sử dụng áp lực quân sự và các biện pháp trừng phạt để áp đặt ý chí của mình đối với chính phủ Venezuela và việc quản lý các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này trong thời gian không xác định.

Ông Trump trước đó từng cảnh báo rằng bà Rodríguez sẽ phải trả “cái giá lớn hơn” cả ông Maduro nếu không có những động thái mang lại lợi ích của Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã hủy bỏ “làn sóng tấn công thứ 2 dự kiến trước đó” nhằm vào Venezuela, vì mức độ hợp tác gia tăng từ phía Caracas.

Điều này bao gồm động thái của Venezuela hôm 8/1 khi trả tự do cho một số tù nhân, điều mà ông Trump gọi là dấu hiệu của “tìm kiếm hòa bình”.

“Mỹ và Venezuela đang phối hợp rất tốt với nhau, đặc biệt là trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí của họ theo một hình thức lớn hơn, tốt hơn và hiện đại hơn nhiều", ông Trump nói, đồng thời cho biết các lực lượng quân sự Mỹ vẫn sẽ được tăng cường hiện diện trong khu vực.