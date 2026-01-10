Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Ngôi mộ có nhiều bất thường

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm, cơ quan chức năng vẫn chưa tháo dỡ ngôi mộ giả, theo thông tin bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), cung cấp ngày 10/1.

Theo bà Hải, hơn nửa tháng kể từ khi vụ việc bị phát hiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định. Bà cho hay cách đây 5 năm, khi thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) qua đời, gia đình, người dân địa phương đã tổ chức đám tang và chôn cất người quá cố mà không hề biết đây là vụ giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến cuối năm 2025, gia đình Thu tổ chức cải táng, lập bia và xây dựng ngôi mộ giả tại nghĩa địa, với hình thức giống như một ngôi mộ thật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Quang Trung cho biết địa phương vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có phương án xử lý đối với ngôi mộ giả trên.

Theo vị lãnh đạo này, qua kiểm tra ban đầu, ngôi mộ vừa được cải táng có nhiều dấu hiệu bất thường, vụ việc có diễn biến phức tạp.

“Ngôi mộ giả được đặt sát cạnh mộ của một cụ bà khác. Tuy nhiên, bia ghi tên Nguyễn Thị Thu lại được đặt trên mộ của cụ bà, trong khi bia tên của cụ bà lại đặt ở mộ của Thu. Vì vậy, chúng tôi phải chờ kết luận từ cơ quan công an mới có thể đưa ra phương án xử lý phù hợp”, vị lãnh đạo phường nói.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu), cùng trú tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Nguyễn Thị Thu đã mua 4 gói bảo hiểm. Do biết mình mắc bệnh ung thư, Thu cùng mẹ dựng kịch bản giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây trầy xước vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Thu và mẹ thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi mọi người đến.

Nửa đêm cùng ngày, Thu bí mật đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật, với đông đảo bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Sau khi nhận được số tiền trên, Thu sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và trí tuệ nhân tạo. Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương xin xóa khai tử, khiến vụ việc bị bại lộ.