Khắc ghi công lao Mẹ Việt Nam Anh hùng và vị thuyền trưởng tàu không số

Sự hy sinh thầm lặng vĩ đại của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã làm rạng rỡ phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 3/10, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội biển đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trang trọng, thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân, biết ơn và tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện "Vầng trăng của biển" do báo Dân trí, Hội biển đảo Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức (Ảnh: Thành Đông).

Trong giờ phút thiêng liêng và đầy xúc động, đoàn công tác của báo Dân trí, Hội biển đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giành phút tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã khuất, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Thành Đông).

Trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí thành kính dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Thành Đông).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Thành Đông).

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân, thành kính dâng hương, chào điều lệnh trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Thành Đông).

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tưởng niệm (Ảnh: Thành Đông).

Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tại xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ Thứ có tới 9 người con trai hy sinh, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sỹ (Ảnh: Thành Đông).

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", đoàn công tác báo Dân trí, Hội biển đảo Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh (SN 1933, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), hy sinh ngày 3/3/1968 (Ảnh: Thành Đông).

Trong giờ phút trang trọng, đoàn công tác vô cùng xúc động, dâng lễ, thắp nén hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh.

Từ năm 1963 đến năm 1968, anh hùng Nguyễn Phan Vinh là thuyền trưởng tàu không số. Mặc dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn, địch bao vây, nhưng với tinh thần quả cảm, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã cùng đồng đội thực hiện thành công 11 chuyến tàu, chở hàng trăm tấn vũ khí theo tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam (Ảnh: Thành Đông).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí dâng hương tại bàn thờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh.

Đoàn công tác xếp hàng kính cẩn vào dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh.

Trong chuyến tàu thứ 11, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh được giao trọng trách là thuyền trưởng tàu C235, có 20 cán bộ, chiến sĩ, vận chuyển 16 tấn vũ khí.

Ngày 27/2/1968, tàu rời căn cứ A2, thành phố Hải Phòng và sáng 1/3/1968, tàu vào eo biển Hòn Hèo, tỉnh Khánh Hòa, bị địch phát hiện, bao vây đánh phá, các chiến sĩ của ta đánh trả quyết liệt.

Khi đến gần bờ khoảng 100m, tàu bị hỏng nặng, thuyền trưởng lệnh cho đồng đội rời tàu, riêng mình và thợ máy Ngô Văn Thứ ở lại hủy tàu, sau đó vào bờ tiếp tục chiến đấu. Trong trận chiến không cân sức này, anh hùng Nguyễn Phan Vinh đã cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh.

Sự cống hiến to lớn, hy sinh trọn đời của anh được Tổ quốc ghi công, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gắn với chiến công huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ghi nhận công lao to lớn của anh, Đảng và Nhà nước ta đã tặng Huân chương chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Ba.

Trên quần đảo Trường Sa, tên của anh được đặt tên đảo Phan Vinh; những con đường và trường học nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước được đặt tên Nguyễn Phan Vinh.