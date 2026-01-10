Diễn biến mới tại siêu dự án sông Hồng sau khi Đèo Cả, MIK Group xin rút

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát vừa có đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc đầu tư các khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư, đồng thời điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, liên danh đề xuất Hà Nội chấp thuận chủ trương, quy mô và vị trí 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 113,5ha để đưa vào dự án thành phần 4 và lập ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Khu đất lớn nhất được đề xuất nằm tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan - Tráng Việt) có quy mô khoảng 43ha; phía đông và phía bắc giáp đê tả sông Hồng, phía tây và nam giáp khu dân cư Đông Cao.

Khu đất tại xã Bát Tràng khoảng 3,5ha, phía tây giáp đường Long Biên - Xuân Quan, các phía còn lại giáp khu dân cư Bát Tràng.

Khu đất tại phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì) khoảng 50ha, phía tây giáp đường đê Hữu Hồng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp phường Lĩnh Nam.

Vị trí 4 thuộc phường Hồng Hà khoảng 17ha, phía đông giáp vườn đào Nhật Tân, các phía còn lại giáp khu dân cư phường Hồng Hà.

Về giải phóng mặt bằng, các doanh nghiệp đề xuất giao UBND các xã, phường liên quan chủ trì công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch và bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

Theo tầm nhìn phát triển, dự án hướng tới tạo dựng “kỳ tích sông Hồng”, hoàn thành vào năm 2030, không chỉ đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ và chỉnh trang bãi sông mà còn hình thành trục không gian đô thị hiện đại, trở thành mặt tiền đô thị mới, điểm nhấn kiến trúc và khu phát triển kinh tế - tài chính quan trọng của Thủ đô.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác sẽ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch, đồng thời chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập.

Tổ công tác cũng chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.